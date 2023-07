Infinix GT 10 Pro Plus w drodze. Są zdjęcia i specyfikacja

Infinix GT 10 Pro Plus to nadchodzący smartfon marki. Do sieci przedostały się zdjęcia oraz częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Urządzenie zapowiada się ciekawie i jest oryginalnie zaprojektowane. Pod obudową modelu Infinix GT 10 Pro Plus znajduje się procesor Dimensity 8050 oraz bateria 5000 mAh.

Infinix GT 10 Pro Plus to smartfon, który zapoczątkuje nową serię marki. Pewne informacje na jej temat pojawiły się już kilka miesięcy temu. Premiera ma odbyć się wkrótce. Tymczasem do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna oraz zdjęcia telefonu. Zobaczmy sobie, czego mamy się spodziewać.

Design jak z Nothing Phone

Patrząc się na zdjęcia Infinix GT 10 Pro Plus ma się wrażenie, że gdzieś już się to widziało. Design telefonu nawiązuje do konkurencji spod znaku Nothing Phone. Podobieństwa rzeczywiście są widoczne i kto wie, czy nie skończy się to sprawą w sądzie. Tym bardziej, że zasugerował to sam założyciel marki. Pomysł na półprzezroczystą obudowę mógł być przecież inny.

Procesor MediaTek Dimensity 8050

Sercem smartfona Infinix GT 10 Pro Plus jest procesor MediaTek Dimensity 8050. To SoC składający się z ośmiu rdzeni CPU i są to jeden Cortex-A78 3,0 GHz, trzy Cortex-A78 2,6 GHz oraz cztery Cortex-A55 2,0 GHz. Natomiast za obliczenia graficzne odpowiada tu GPU ARM Mali-G77 MC9. Chip wspomagany jest przez 8 GB pamięci RAM typu LPDDR4x. Na dane przeznaczono 128 GB miejsca w postaci kości UFS 3.1.

Potrójny aparat 108 MP

Infinix GT 10 Pro Plus ma potrójny aparat fotograficzny, który składa się z trzech obiektywów umieszczonych na całkiem sporej wyspie. Wiemy, że główny obiektyw został połączony ze 108-megapikselowym sensorem. Pozostałe dwa czujniki nie są znane, ale to pewnie sensory z matrycami 8 i 2 MP. Natomiast przednia kamerka do selfie pozwoli na robienie zdjęć w jakości do 32 megapikseli.

Ekran Full HD+ i bateria 5000 mAh

Smartfon Infinix GT 10 Pro Plus ma także ekran AMOLED z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Jest to wyświetlacz o rozdzielczości Full HD+ oraz odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Następnie mamy baterię o pojemności 5000 mAh. Plotki mówią o tym, że może ona wspierać szybkie ładowanie o mocy aż 260 W. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się w niedługim czasie. Całość pracuje pod kontrolą Androida 13 z nakładką XOS. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest niżej.

Infinix GT 10 Pro Plus – specyfikacja techniczna

ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości 1080 × 2400 pikseli

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 8050

8 GB pamięci RAM typu LPDDR4x

128 GB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 13 z XOS

