OnePlus Open z datą premiery. Co zaoferuje składany smartfon?

OnePlus Open to składany smartfon, którego debiut jest blisko. Została podana dokładna data premiery. Na razie jest ona nieoficjalna, ale informacja pochodzi ze sprawdzonego w przeszłości źródła. Telefon OnePlus Open ma zadebiutować pod koniec sierpnia. Zobaczmy, co wiemy o tym składanym smartfonie.

OnePlus Open to składany smartfon, który do niedawna pojawiał się pod nazwą V Fold. Dziś już wiemy, że na rynku zadebiutuje pod innym nazewnictwem. Rodzi się jednak pytanie: kiedy to nastąpi? Została podana dokładna data premiery. Na razie jednak nie są to informacje z oficjalnych źródeł.

Data premiery składanego smartfona nieoficjalna

Datą premiery modelu OnePlus Open jest 29 sierpnia. Taką informację przekazał leaker Arvind, który w przeszłości dysponował sprawdzonymi plotkami z obozu chińskiej marki. Coś więc z pewnością jest na rzeczy. Sam producent na razie milczy, co też nie jest żadnym zaskoczeniem. Jeśli termin jest prawidłowy, to firma zapewne potwierdzi go w okolicy połowy przyszłego miesiąca.

OnePlus planuje specjalną konferencję, w trakcie której zaprezentuje składanego smartfona Open i wiemy, że będzie to wydarzenie rangi międzynarodowej. Event ma odbyć się w Nowym Jorku i zapewne nie zabraknie mu rozmachu. Wtedy też poznamy ceny urządzenia, które to na razie owiane są tajemnicą.

Specyfikacja techniczna OnePlus Open znana

Składany smartfon OnePlus Open nie został dochowany w tajemnicy do premiery. Najpierw do sieci przedostały się rendery, a potem także specyfikacja techniczna. Główny wyświetlacz AMOLED ma przekątną 7,8 cala i zaoferuje obraz w rozdzielczości 2K. Dodatkowy panel ma przekątną 6,3 cala i wyświetli obraz z rozdzielczości Full HD+. Oba ekrany będą oferować odświeżanie w zakresie do 120 Hz.

OnePlus Open otrzyma procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. SoC ma być wspomagany przez nawet 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5X. Natomiast na dane spodziewajmy się co najmniej 256 GB miejsca w postaci kości UFS 4.0. Energię w smartfonie dostarczy bateria o pojemności 4800 mAh. Wiemy, że akumulator wspiera szybkie ładowanie o mocy 67 W.

Ponadto OnePlus Open otrzyma potrójny aparat fotograficzny. Obiektyw szerokokątny i ultraszerokokątny będą współpracować z sensorami 48 MP. Natomiast teleobiektyw zostanie połączony z 64-megapikselowym czujnikiem. Przednie kamerki mają oferować rozdzielczość w postaci 20 i 32 megapikseli. Całość będzie pracować pod kontrolą systemu Android 13 z nakładką OxygenOS. Znana specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest niżej.

7,8-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości 2K

6,3-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+

procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

16 GB pamięci RAM typu LPDDR5X

256 GB miejsca na dane (UFS 4.0)

kamerki 32 i 20 MP do selfie

aparat fotograficzny 48 + 48 + 64 MP

bateria o pojemności 4800 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

stereofoniczne głośniki

Android 13 z OxygenOS 13.1

źródło