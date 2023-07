Honor MagicPad 13 zaprezentowany. Cena i specyfikacja tabletu

Honor MagicPad 13 to tablet, który zadebiutował wraz ze składanym smartfonem Magic V2 oraz smartwatchem Watch 4. Cena sprzętu nie odstrasza. Jak natomiast prezentuje się specyfikacja techniczna tego urządzenia? Rzućmy sobie na to okiem.

13-calowy ekran IMAX Enhanced

Tablet Honor MagicPad 13 ma ekran wykonany w technologii TFT LCD ze wsparciem dla IMAX Enhanced, co przekłada się na bardzo dobre odwzorowanie kolorów. Jest to 13-calowy panel oferujący odświeżanie obrazu w zakresie do 144 Hz. Natomiast próbkowanie dotyku wynosi 240 Hz. Obraz prezentowany jest w rozdzielczości 2880 × 1840 pikseli, a jasność maksymalna to 700 nitów. Wyświetlacz pozwala na pracę z użyciem rysika Magic Pencil 3.

Mocny Snapdragon 888

Sercem tabletu Honor MagicPad 13 jest procesor Snapdragon 888. To SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem sprzed dwóch lat, ale to nadal bardzo mocny układ, który oferuje dużą wydajność. Chip wspomagany jest przez 8, 12 lub 16 GB pamięci RAM (w zależności od wersji). Natomiast na dane przeznaczono 256 lub 512 GB miejsca.

Cena Honor MagicPad 13 atrakcyjna

Cena Honor MagicPad 13 z pewnością nie straszy. W przypadku podstawowej konfiguracji sprzętowej jest to kwota na poziomie 2999 juanów (ok. 1675 zł). Natomiast model z 16 GB pamięci RAM kosztuje 3699 juanów (ok. 2070 zł). Obecnie trwa przedsprzedaż (do 20 lipca), gdzie można zaoszczędzić 100 juanów. Do wyboru są trzy warianty kolorystyczne obudowy.

Aparat 13 MP i osiem głośników

Honor MagicPad 13 ma główny aparat fotograficzny z sensorem z matrycą 13 MP. Natomiast przednia kamerka pozwoli na prowadzenie wideorozmów w jakości do 9 megapikseli. Tablet ma ponadto aż osiem głośników oraz cztery mikrofony, co pozwala na uzyskanie dźwięku przestrzennego.

Bateria z szybkim ładowaniem SuperCharge

Energię w tablecie Honor MagicPad 13 dostarcza bateria o pojemności aż 10500 mAh. Akumulator wspiera szybkie ładowanie SuperCharge o mocy 66 W. Producent przygotował dla urządzenia dodatkowe akcesoria w postaci wspomnianego rysika Magic Pencil 3 i etui z klawiaturą. Całość pracuje pod kontrolą Androida 13 z MagicOS. Specyfikacja techniczna sprzętu widoczna jest niżej.

Honor MagicPad 13 – specyfikacja techniczna

13-calowy ekran TFT LCD 144 Hz o rozdzielczości 2880 × 1840 pikseli

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 888

8, 12 lub 16 GB pamięci RAM

256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 9 MP do wideorozmów

aparat fotograficzny 13 MP

bateria o pojemności 10500 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.2

osiem głośników, cztery mikrofony

złącze USB C

660 g

Android 13 z MagicOS

