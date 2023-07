Honor Magic V2 oficjalnie. Cena i specyfikacja techniczna

Honor Magic V2 to składany smartfon, którego premiera odbyła się w Chinach. Wkrótce telefon ma trafić także na rynki globalne. Specyfikacja techniczna urządzenia jest z najwyższej półki. Cena modelu Honor Magic V2 nie jest niska. Z drugiej strony nowy składany smartfon z pewnością ma wiele do zaoferowania.

Honor Magic V2 to składany smartfon, którego premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Nowy telefon jest konkretny i ma wyznaczać kolejne standardy na rynku takich sprzętów. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się cena oraz specyfikacja techniczna urządzenia.

Dwa ekrany OLED

Honor Magic V2 ma główny ekran OLED wykonany w technologii LTPO, który zapewnia zmienne odświeżanie w zakresie do 120 Hz. Wyświetlacz ma przekątną 7,92 cala i oferuje obraz w rozdzielczości 2344 × 2156 pikseli. Ponadto wyróżnia się jasnością maksymalną na poziomie 1600 nitów i pozwala na pracę z użyciem rysika. Dodatkowy ekran ma przekątną 6,43 cala oraz rozdzielczość Full HD+.

Mocny Snapdragon 8 Gen 2

Sercem składanego smartfona Honor Magic V2 jest procesor Snapdragon 8 Gen 2, czyli ostatni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. Chip oferuje bardzo dużą wydajność i jest wspomagany przez 16 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5X. Natomiast na dane przeznaczono 256 lub 512 GB miejsca. W przypadku wersji Ultimate Edition jest to 1 TB pamięci.

Cena Honor Magic V2 wysoka

Cena smartfona Honor Magic V2 nie jest niska. W przypadku bazowej konfiguracji sprzętowej jest to kwota na poziomie 8999 juanów (ok. 5015 zł). Natomiast wariant Ultimate Edition kosztuje 11999 juanów (ok. 6690 zł). Warto dodać, że telefon powinien trafić na rynki międzynarodowe w krótszym czasie w porównaniu do modelu Vs, który w Europie debiutował po dwóch miesiącach względem premiery w Chinach.

Potrójny aparat 50 MP

Honor Magic V2 ma potrójny aparat fotograficzny umieszczony na prostokątnej wyspie z zaokrąglonymi narożnikami. Obiektyw szerokokątny i ultraszerokokątny zostały połączone z sensorami 50 MP. Natomiast teleobiektyw współpracuje z czujnikiem 20 MP. Przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości do 16 megapikseli.

Bateria z szybkim ładowaniem

Energię w smartfonie Honor Magic V2 dostarcza bateria o pojemności 5000 mAh, która została wykonana w podobnej technologii do akumulatorów stosowanych w elektrycznych autach. Wspiera ona szybkie ładowanie SuperCharge o mocy 66 W. Całość zamknięto w obudowie o grubości zaledwie 9,9 mm (po złożeniu) i pracuje pod kontrolą Androida 13 z MagicOS 7.2. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest niżej.

Honor Magic V2 – specyfikacja techniczna

7,92-calowy ekran OLED 120 Hz o rozdzielczości 2344 × 2156 pikseli

6,43-calowy ekran OLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 8 Gen 2

16 GB pamięci RAM typu LPDDR5X

256, 512 GB lub 1 TB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 50 + 20 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

231 g

Android 13 z MagicOS 7.2

