OnePlus 12 pozuje na renderach. Design smartfona ujawniony

OnePlus 12 to nadchodzący flagowiec marki. Do sieci przedostały się rendery smartfona, które ujawniają nam design. Telefon wprowadza pewne zmiany, w tym związane z symetrycznym ekranem OLED. OnePlus 12 ma ponadto potrójny aparat fotograficzny, który dozbrojono w obiektyw peryskopowy dla lepszego zoomu.

OnePlus 12 to smartfon, który w przeciekach pojawia się od dawna. Już jakiś czas temu pojawiły się plotki, że telefon ma otrzymać pewne zmiany obejmujące design. Teraz mamy okazję zobaczyć rendery, które to potwierdzają. Opracował je renomowany leaker Steve Hemmerstoffer, czyli Onleaks.

Rendery ujawniają odświeżony design

Rendery modelu OnePlus 12 ujawniają nam zmiany, które obejmują design smartfona. Widzimy, że z przodu producent zdecydował się na symetryczność. Wyświetlacz to 6,7-calowy panel OLED wykonany w technologii LTPO, który ma okrągłe wcięcie dla kamery do selfie wyśrodkowane u góry, a nie umieszczone w narożniku.









Następnie mamy aparat fotograficzny. Jego projekt nawiązuje do tego, co znamy już w poprzedniego flagowca marki. Elementy zostały umieszczone na dużej wyspie w kształcie okręgu, ale nie zdecydowano się na jej wyśrodkowanie na pleckach. Znajduje się ona w górnej części po lewej stronie jak poprzednio. Widzimy dwa większe obiektywy oraz kamerę peryskopową, która ma zapewnić duże możliwości z zakresu zoomu.

Aparat fotograficzny modelu OnePlus 12 ma wnieść liczne udoskonalenia względem poprzednika. Główny obiektyw oraz ultraszerokokątny zostaną połączone z sensorami Sony z 50-megapikselowymi matrycami. Natomiast teleobiektyw ma współpracować z czujnikiem Omnivision OV64B z matrycą 64 MP. Całość powstała we współpracy z niemiecką firmą Hasselblad, której logo znajduje się na obudowie.

Specyfikacja OnePlus 12 ma być konkretna

OnePlus 12 to smartfon, którego specyfikacja techniczna będzie bardzo mocna. Wiemy, że urządzenie otrzyma wyświetlacz OLED-owy o rozdzielczości QHD+ (1440 x 3200 pikseli) oraz ze zmiennym odświeżaniem obrazu w zakresie do 120 Hz. Sercem telefonu będzie procesor Snapdragon 8 Gen 3, czyli nadchodzący SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem, którego premiera ma odbyć się w październiku.

Spodziewajmy się też, że OnePlus 12 otrzyma do 16 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5X. Natomiast na dane spodziewajmy się co najmniej 256 GB miejsca. Pod obudową znajdzie się bateria o pojemności 5000 mAh. Wiemy, że akumulator ma wspierać szybkie ładowanie o mocy 150 W. Natomiast w przypadku ładowarek bezprzewodowych ma to być maksymalnie 50 W.

Warto dodać, że powyższe rendery smartfona OnePlus 12 Steve Hemmerstoffer opracował nie na podstawie schematów CAD, jak to bywało zazwyczaj. Tym razem bazują one na zdjęciach prototypu telefonu, które otrzymał leaker, co warto mieć na uwadze. Pamiętajmy też, że finalnie urządzenie mające pojawić się w ofercie może nieco się różnić, choć pewnie będą to tylko kosmetyczne zmiany.

