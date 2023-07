POCO F6 [Pro] i Redmi K70 [Pro] dostrzeżone w bazie IMEI

POCO F6 Pro i Redmi K70 Pro oraz pozostałe smartfony z serii są w drodze. Pierwsze informacje na ich temat zostały znalezione w bazie IMEI. To oznacza, że telefony powstają i za jakiś czas powinny trafić do sprzedaży. Choć na rychłą premierę POCO F6 Pro i Redmi K70 Pro z pewnością nie powinniśmy liczyć.

POCO F6 Pro oraz Redmi K70 Pro to dwa smartfony, które powinniśmy zobaczyć w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Marki Xiaomi już pracują nad tymi telefonami. Skąd to wiemy? Pierwsze wzmianki na ich temat zostały odnalezione w bazie IMEI. Coś więc z pewnością jest na rzeczy.















Redmi K70 Pro został znaleziony w bazie IMEI pod nazwą kodową 23113RKC6C. Odszukano tu też dwa inne modele z serii i są to 2311DRK48C oraz 23117RK66C. Drugi z nich to zapewne tańszy wariant 70e. Natomiast POCO F6 Pro ukrywa się pod kryptonimami 23113RKC6G i 23113RKC6I. Pierwszy to wersja global, a drugi na rynek indyjski.

POCO F6 Pro po Redmi K70 Pro

Najpierw spodziewamy się smartfona Redmi K70 Pro. Wiemy, że jego premiera ma odbyć się w listopadzie 2023 r. Natomiast na POCO F6 Pro poczekamy nieco dłużej. Oczywiście jest zbyt wcześnie, aby mówić o specyfikacjach technicznych telefonów. To informacje, które powinniśmy poznać za kilka miesięcy, bliżej planowanego debiutu.

