Nothing Phone 2 oficjalnie. Cena i specyfikacja techniczna

Nothing Phone 2 to nowy smartfon marki. Cena względem poprzednika wzrosła, ale specyfikacja techniczna jest mocniejsza. Telefon ma 6,7-calowy ekran OLED, procesor Snapdragon 8+ Gen 1 czy aparat fotograficzny 50 MP. Ponadto smartfon Nothing Phone 2 może pochwalić się większą baterią z szybszym ładowaniem.

Nothing Phone 2 to smartfon, którego debiut odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Po fali przecieków nadeszła premiera, która przez fanów marki była mocno wyczekiwana. Cena telefonu jest znacząco wyższa względem poprzednika. Jednak specyfikacja techniczna to nadrabia, bo sprzęt oferuje znacznie lepsze wyposażenie.

6,7-calowy ekran OLED 120 Hz

Nothing Phone 2 ma ekran wykonany w technologii OLED. Jest to 6,7-calowy, płaski panel z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Wyświetlacz oferuje obraz w rozdzielczości Full HD+ oraz zmienne odświeżanie w zakresie 1-120 Hz. Jasność maksymalna wynosi 1600 nitów i nie zabrakło wsparcia dla formatu HDR10+. Całość pokryto szkłem ochronnym Corning Gorilla Glass.

Nowy interfejs Glyph

Nothing Phone 2 wyróżnia się przede wszystkim tyłem obudowy. Umieszczono tam 11 pasków LED, które składają się na 33 strefy podświetlenia. Jest to część interfejsu Glyph, który odpowiada za różne powiadomienia i pozwala korzystać z telefonu na inny sposób. Producent wierzy, że można tak ograniczyć niepotrzebne interakcje z ekranem.

Cena Nothing Phone 2 znacznie wyższa

Cena Nothing Phone 2 jest zdecydowanie wyższa względem poprzednika. W Europie za podstawową konfigurację sprzętową trzeba zapłacić 679 euro (ok. 3020 zł). Modele z większą pamięcią kosztują 729 i 849 euro (ok. 3240-3775 zł). Obecnie trwa przedsprzedaż, a rynkowy debiut zaplanowano na 17 lipca. Do wyboru są dwa warianty kolorystyczne obudowy.

Podwójny aparat 50 MP i bateria 4700 mAh

Nothing Phone 2 ma aparat fotograficzny z dwoma sensorami i są to Sony IMX890 oraz Samsung JN1. Oba z matrycami 50 MP. Przednia kamerka współpracuje z 32-megapikselowym czujnikiem Sony IMX615. Bateria jest większa względem poprzednika i ma pojemność 4700 mAh. Akumulator wspiera ładowanie o mocy 45 W, a w przypadku ładowarek bezprzewodowych jest to 15 W.

Procesor Snapdragon 8+ Gen 1

Sercem smartfona Nothing Phone 2 jest procesor Snapdragon 8+ Gen 1, czyli poprzedni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. To nadal bardzo mocny chip, który oferuje dużą wydajność. Układ wspomagany jest przez 8 lub 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5. Natomiast na dane przeznaczono 128, 256 lub 512 GB miejsca w postaci kości UFS 3.1. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest niżej.

Nothing Phone 2 – specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran OLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

8 lub 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5

128, 256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

podwójny aparat fotograficzny 50 + 50 MP

bateria o pojemnoci 4700 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

201,2 g

Android 13 z Nothing OS 2.0

