Oppo A78 4G zaprezentowany. Cena i specyfikacja techniczna

Oppo A78 4G to nowy średniak chińskiej marki, którego premiera odbyła się bez większego rozgłosu. Smartfon dołączył do modelu z 5G, który debiutował wcześniej w tym roku. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się cena i specyfikacja techniczna telefonu oraz co to urządzenie ma do zaoferowania.

6,43-calowy ekran AMOLED

Oppo A78 4G ma ekran AMOLED o przekątnej 6,43 cala. To płaski panel z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, które umieszczono w narożniku. Obraz prezentowany jest w rozdzielczości Full HD+. Ponadto można liczyć na odświeżanie obrazu w 90 Hz.

Procesor Snapdragon 680

Sercem telefonu Oppo A78 4G jest procesor Qualcomm Snapdragon 680, czyli typowy SoC firmy dla średniaków z Androidem i modemami LTE. Układ składa się z ośmiu rdzeni Kryo 265, które pracują z zegarem do 2,4 GHz. Za obliczenia graficzne odpowiada GPU Adreno 610. Chip został wykonany w 6-nm litografii i jest wspomagany przez 8 GB pamięci RAM, która może zostać rozszerzona o drugie tyle z wykorzystaniem wirtualnej.

Cena Oppo A78 4G atrakcyjna

Cena Oppo A78 4G nie jest wysoka. Smartfon jest dostępny w jednej konfiguracji sprzętowej (z 256 GB miejsca na dane) i innych producent nie przewidział. Urządzenie wyceniono na 3,599,000 IDR, czyli około 960 zł. Do wyboru są dwa warianty kolorystyczne obudowy – czarny oraz morski.

Podwójny aparat 50 MP

Aparat fotograficzny modelu Oppo A78 4G składa się z dwóch obiektywów, które umieszczono na okręgach. Główny obiektyw jest szerokokątny i współpracuje z sensorem z matrycą 50 MP. Drugim elementem jest dwumegapikselowy czujnik głębi. Przednia kamera pozwoli na robienie selfie w jakości do 8 megapikseli.

Bateria z szybkim ładowaniem SuperVOOC

Energię w smartfonie Oppo A78 4G dostarcza akumulator o pojemności 5000 mAh. Bateria wspiera szybkie ładowanie SuperVOOC o mocy 67 W. Telefon ma też podwójne głośniki stereofoniczne, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1 i NFC. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 13 z nakładką ColorOS 13.1. Specyfikacja techniczna modelu widoczna jest niżej.

Oppo A78 4G – specyfikacja techniczna

6,43-calowy ekran AMOLED 90 Hz o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 680

8 GB pamięci RAM

256 GB miejsca na dane

kamerka 8 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem LTE

dual SIM

stereofoniczne głośniki

złącze USB C

Android 13 z ColorOS 13.1

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

źródło