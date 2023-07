Honor Magic V2 pozuje na zdjęciach. Tak wygląda składany smartfon

Honor Magic V2 to składany smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Tymczasem mamy okazję zobaczyć zdjęcia, które prezentują to urządzenie na żywo. Dowiadujemy się, że Honor Magic V2 otrzyma dwa warianty kolorystyczne obudowy. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się nowy telefon chińskiej marki.

Honor Magic V2 to składany smartfon, którego debiut jest blisko. Tuż przed premierą do sieci wyciekły zdjęcia, które prezentują nam to urządzenie na żywo. Design telefonu z pewnością jest ciekawy. Rzućmy sobie na ten sprzęt okiem.













Składany smartfon Honor Magic V2 ma obudowę, której wykończenie przypomina skórę. Następnie mamy potrójny aparat fotograficzny, którego elementy umieszczono na prostokątnej wyspie z zaokrąglonymi narożnikami. Wiemy, że główny obiektyw ma światło przysłony f/1.9. Kompletna specyfikacja techniczna kamery nie jest jednak znana.

Specyfikacja techniczna Honor Magic V2 tajemnicą

Na temat smartfona Honor Magic V2 wiadomo obecnie bardzo niewiele. Specyfikacja techniczna telefonu nie jest w pełni znana. Wiadomo, że pod obudową znajdzie się procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Główny wyświetlacz to ekran AMOLED wykonany w technologii LTPO, który zapewni zmienne odświeżanie obrazu w dużym zakresie. Więcej szczegółów poznamy już wkrótce. Wszak premiera tego składanego smartfona odbędzie się w tym tygodniu.

