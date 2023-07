MIUI 15 wprowadzi nowe ikony. Takie zmiany szykuje Xiaomi

MIUI 15 to nowa nakładka Xiaomi, której premiera odbędzie się później w tym roku. Wprowadzi ona różne zmiany i wśród nich są także nowe ikony. Firma zdecydowała się na większe krągłości. Jak mają wyglądać nowe ikony z MIUI 15? Mamy okazję zobaczyć to na zrzucie ekranowym, które prezentuje planowane zmiany.

MIUI 15 to nowa nakładka Xiaomi, która obecnie znajduje się na etapie wersji Alpha. Tymczasem poznajemy kolejne zmiany, które szykuje chiński producent z myślą o tym oprogramowaniu. To nowe ikony, które otrzymają inne kształty. Zobaczmy sobie, jak to ma wyglądać.

Nowe ikony z nakładki MIUI 15 widoczne są na powyższym zrzucie ekranowym po prawej stronie. Po lewej dla porównania dotychczasowy widok. Widzimy, że zmiany widoczne są gołym okiem. Xiaomi wprowadziło większe zaokrąglenia bazujące na owalnym współczynniku proporcji n:3. Poniżej można zobaczyć inne, które brano pod uwagę.

Nowe ikony to nie jedyna zmiana w Xiaomi MIUI 15

Oczywiście aktualizacja do MIUI 15 wprowadzi znacznie więcej zmian oraz nowości do nakładki Xiaomi. Wspomniane modyfikacje obejmujące ikonki to tylko część z nich. W rzeczywistości będzie ich dużo więcej, również w zakresie wizualnym. Na szczegóły przyjdzie nam jednak poczekać. Oficjalna zapowiedź oprogramowania dopiero przed nami, a finalna aktualizacja jest jeszcze bardziej odległa.

