TCL Tab 10 Gen 2 to budżetowy tablet marki, którego cena ma być atrakcyjna. Specyfikacja techniczna sprzętu jest dosyć podstawowa. Jednak dla mniej wymagających użytkowników urządzenie powinno być atrakcyjne. Zobaczmy sobie, co ma do zaoferowania TCL Tab 10 Gen 2 i jakie wyposażenie oferuje ten tablet.

10,36-calowy ekran IPS

TCL Tab 10 Gen 2 ma ekran wykonany w technologii LCD IPS. Jest to wyświetlacz o przekątnej 10,36 cala oraz rozdzielczości 2000 × 1200 pikseli. Wiemy, że urządzenie pozwala na pracę z użyciem rysika o nazwie T-Pen, które oferuje rozpoznawanie aż 4096 poziomów nacisku. Panel wspiera rozwiązanie o nazwie NXTVISION i oferuje jasność maksymalną na poziomie do 350 nitów.

Procesor MediaTek MT8768

Sercem tablety TCL Tab 10 Gen 2 jest procesor MediaTek MT8768. Jest to SoC składający się z ośmiu rdzeni Cortex-A53, z których cztery pracują z zegarem do 2,0 GHz, a pozostałe z częstotliwością 1,5 GHz. Za obliczenia graficzne odpowiada GPU PowerVR GE8320. Chip wspomagany jest przez 4 GB pamięci RAM. Natomiast na dane przeznaczono 64 lub 128 GB miejsca, które można rozszerzyć z użyciem karty microSD.

Cena TCL Tab 10 Gen 2 ma być atrakcyjna

Cena TCL Tab 10 Gen 2 nie została jeszcze podana, ale powinna być atrakcyjna. W przypadku poprzedniej generacji były to kwoty zaczynające się od 349 euro (ok. 1555 zł). Spodziewajmy się, że w tym roku będzie podobnie. Do wyboru są dwa warianty kolorystyczne obudowy.

Bateria 6000 mAh i dwa aparaty

TCL Tab 10 Gen 2 ma baterię o pojemności 6000 mAh. Akumulator można ładować z użyciem portu USB C. Przedni aparat fotograficzny pozwoli na robienie zdjęć w jakości do 5 megapikseli. Natomiast tylna kamera ma sensor 8 MP i umożliwia nagrywanie wideo w jakości do 1080p.

Aktualizacja do Androida 14

Tablet TCL Tab 10 Gen 2 pracuje pod kontrolą systemu Android 13. Producent jednak już teraz zapowiedział aktualizację do Androida 14. Ponadto deklaruje dostępność patrzy bezpieczeństwa, które będą dostarczane do połowy 2025 r. Opcjonalnie urządzenie będzie można nabyć z modemem LTE. Specyfikacja techniczna urządzenia widoczna jest niżej.

TCL Tab 10 Gen 2 – specyfikacja techniczna

10,36-calowy ekran IPS o rozdzielczości 2000 × 1200 pikseli

procesor MediaTek MT8768

4 GB pamięci RAM

64 lub 128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka 5 MP

aparat fotograficzny 8 MP

bateria o pojemności 6000 mAh

Wi-Fi 5

Bluetooth 5.0

złącze USB C

425 g

Android 13

