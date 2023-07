Mix Fold 3 to nie wszystko. Xiaomi szykuje na sierpień inne produkty

Xiaomi Mix Fold 3 to składany smartfon, którego premiera jest blisko. Wygląda jednak na to, że w sierpniu zobaczymy także inne produktu firmy. Są to Redmi K60 Ultra, Redmi Pad 2 czy smartwatch Xiaomi Watch S2 Pro. Gwoździem programu ma być jednak Mix Fold 3. Szkoda tylko, że ten telefon nie ma opuścić Chin.

Xiaomi Mix Fold 3 to składany smartfon, który ma zadebiutować w przyszłym miesiącu. W drodze są także inne produkty. Najbliższa konferencja marki przyniesie nam sporo nowości. Na liście są telefony Redmi K60 Ultra, który w Europie pojawi się jako model 13T Pro. Następnie mamy tablet Redmi Pad 2 czy smartwatcha Xiaomi Watch S2 Pro.

Składany smartfon Xiaomi Mix Fold 3 dla Chin

Xiaomi Mix Fold 3 to już trzeci składany smartfon chińskiej marki. Niestety ponownie nie ma on być dostępny na rynkach globalnych. Pozostanie w ofercie na terenie Państwa Środka. Telefon ma otrzymać dwa wysokiej klasy ekrany OLED. Następnie mamy procesor Snapdragon 8 Gen 2 i wiemy, że ma to być przetaktowany chip z większymi zegarami dla CPU. Plotki mówią też o baterii o pojemności 4800 mAh, która ma wspierać szybkie ładowanie o mocy 67 W (i 50 W dla ładowarek bezprzewodowych). Spodziewajmy się także lepszego aparatu fotograficznego, który ma dostać obiektyw peryskopowy znacząco podnoszący możliwości z zakresu zoomu.

Redmi K60 Ultra

Redmi K60 Ultra to nadchodzący flagowiec submarki Xiaomi. Smartfon ma być konkretny i wiemy, że trafi do Europy. Jednak już pod inną nazwą jako model 13T Pro. Urządzenie ma mocny procesor MediaTek Dimensity 9200+. SoC będzie wspomagany przez nawet 16 GB pamięci operacyjnej RAM. Natomiast na dane spodziewajmy się do 512 GB miejsca. Ponadto telefon ma zaoferować baterię z szybkim ładowaniem oraz całkiem konkretny aparat fotograficzny.

Tablet Redmi Pad 2

Kolejną nowością submarki Xiaomi będzie tablet Redmi Pad 2. Urządzenie ma otrzymać około 10-calowy ekran o rozdzielczości 2K oraz odświeżaniem obrazu w 90 Hz. Następnie mamy procesor Qualcomm Snapdragon 680. Energię ma dostarczać akumulator o pojemności 8000 mAh. Ponadto wiadomo, że przednia kamerka do wideorozmów pozwoli prowadzić konwersacje w jakości 5 megapikseli. Natomiast tylny aparat fotograficzny otrzyma sensor 8 MP. Całość będzie pracować pod kontrolą systemu Android 13 z nakładką MIUI 14 przystosowaną pod kątem większych wyświetlaczy.

Smartwatch Xiaomi Watch S2 Pro

Xiaomi Watch S2 Pro to smartwatch firmy, który niedawno został dostrzeżony w bazie IMEI. Na razie na jego temat wiadomo bardzo niewiele. Zegarek ma slot dla karty SIM, a więc otrzyma również modem zapewniający łączność z sieciami LTE, co pozwoli na szersze jego wykorzystanie bez konieczności parowania z telefonem. Pełna specyfikacja techniczna gadżetu pozostaje na razie owiana tajemnicą.

Nowe produkty w sierpniu

Xiaomi planuje zaprezentować te produkty w trakcie specjalnej konferencji, która odbędzie się w przyszłym miesiącu. Oczywiście dotyczy to chińskiego rynku. Część z tych nowości potem trafi do Europy i tutaj mówi się o debiucie we wrześniu. Dotyczy to smartfona Xiaomi 13T Pro (przebrandowanego modelu Redmi K60 Ultra), tabletu Redmi Pad 2 czy smartwatcha Watch S2 Pro.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

źródło