Xiaomi Pad 6 debiutuje w Europie. Cena i specyfikacja

Xiaomi Pad 6 to nowy tablet marki, którego premiera odbyła się w Europie. Cena urządzenia jest całkiem atrakcyjna, a specyfikacja techniczna z wyższej półki. Sprzęt ma 11-calowy ekran 144 Hz i procesor Snapdragon 870. Tablet Xiaomi Pad 6 ma też dużą baterię, która ma zapewnić pracę na kilkadziesiąt godzin.

Xiaomi Pad 6 to tablet, który najpierw debiutował w Chinach. Jego premiera w Europie zbliżała się wielkimi krokami. Teraz doczekaliśmy się oficjalnych informacji. Cena sprzętu jest całkiem atrakcyjna i klienci mają do wyboru trzy różne wersje. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się specyfikacja techniczna.

11-calowy ekran LCD 144 Hz

Xiaomi Pad 6 ma wysokiej klasy wyświetlacz wykonany w technologii LCD, który wyróżnia się konkretnymi parametrami. Jest to 11-calowy panel o rozdzielczości 2880 × 1800 pikseli. Następnie mamy zmienne odświeżanie obrazu w zakresie do 144 Hz. Jasność maksymalna wynosi 550 nitów i nie zabrakło tutaj także wsparcia dla formatu Dolby Vision. Całość pokryto szkłem ochronnym Gorilla Glass 3. Warto też wspomnieć o możliwości pracy z użyciem piórka Smart Pen (2. generacji).

Mocny Snapdragon 870

Sercem tabletu Xiaomi Pad 6 jest procesor Qualcomm Snapdragon 870, który znamy z droższych telefonów z Androidem sprzed dwóch lat. To nadal mocny SoC, który oferuje optymalną wydajność w wielu zastosowaniach. Chip wspomagany jest przez 6 lub 8 GB pamięci RAM. Natomiast na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca.

Cena Xiaomi Pad 6 atrakcyjna

Cena Xiaomi Pad 6 wydaje się być optymalnie dobrana. Tablet w podstawowej konfiguracji sprzętowej został wyceniony na 399 euro (ok. 1780 zł). Do wyboru są jeszcze dwa warianty z większą pamięcią za 429 i 449 euro (ok. 1910 oraz 2000 zł). Ponadto klienci mogą wybierać wśród trzech wersji kolorystycznych obudowy.

Bateria 8840 mAh i głośniki z Dolby Atmos

Energię w tablecie Xiaomi Pad 6 dostarcza akumulator o pojemności aż 8840 mAh. Wiemy, że bateria wspiera szybkie ładowanie o mocy 33 W. Urządzenie ma też system audio składający się z czterech głośników, które wspierają dźwięk przestrzenny Dolby Atmos.

Dwa aparaty

Główny aparat fotograficzny modelu Xiaomi Pad 6 został umieszczony na prostokątnej wyspie i ma sensor z matrycą 13 MP. Natomiast przednia kamera szerokokątna do wideorozmów współpracuje z 8-megapikselowym czujnikiem. Znajdziemy tu też Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2 czy złącze USB C. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 13 z autorską nakładką MIUI 14. Specyfikacja techniczna tabletu widoczna jest niżej.

Tablet Xiaomi Pad 6 – specyfikacja techniczna

11-calowy ekran LCD 144 Hz o rozdzielczości 2880 x 1800 pikseli

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 870

6 lub 8 GB pamięci RAM typu LPDDR5

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 8 MP do wideorozmów

aparat fotograficzny 13 MP z PDAF

bateria o pojemności 8840 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.2

złącze USB C

stereofoniczne głośniki z Dolby Atmos

490 g

Android 13 z MIUI 14

