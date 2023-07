Samsung Galaxy Z Flip 5 blisko. Jest nietypowa reklama telefonu

Samsung Galaxy Z Flip 5 to składany smartfon, którego premiera jest blisko. Tymczasem producent podgrzewa atmosferę i została udostępniona reklama telefonu. Dosyć nietypowa, bo przypomina krótki horror. Smartfon Samsung Galaxy Z Flip 5 ma premierę pod koniec miesiąca. Nastąpi to w trakcie konferencji Unpacked.

Samsung Galaxy Z Flip 5 to składany smartfon, którego premiera odbędzie się pod koniec tego miesiąca. Telefon był obiektem całego mnóstwa przecieków. Znamy jego specyfikację i wygląd. Teraz została udostępniona pierwsza reklama, którą zatytułowano Join the flip side – season 2. To już kolejny film z tego cyklu.

Samsung uruchomił kampanię pod tytułem Join the flip side we wrześniu zeszłego roku i promowała ona poprzedni składany smartfon marki. Druga część poświęcona jest modelowi Galaxy Z Flip 5, choć sam telefon nie odgrywa tu większej roli. Film przypomina natomiast krótki horror. Zobaczcie to sami na poniższym materiale.

Reklama modelu Samsung Galaxy Z Flip 5 na kilka tygodni przed premierą

Premiera modelu Samsung Galaxy Z Flip 5 odbędzie się za kilka tygodni. Kolejna konferencja Unpacked została zaplanowana na 26 lipca i tego dnia Koreańczycy zaprezentują nowe produkty. Składany smartfon ma przede wszystkim wyróżniać się drugim ekranem na pleckach, który ma być znacznie większy i przy okazji zaoferuje więcej możliwości.

źródło