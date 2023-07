Samsung Galaxy S23 FE w Geekbench. Ma procesor Exynos 2200

Samsung Galaxy S23 FE to smartfon, którego premiera do niedawna była pod znakiem zapytania. Finalnie telefon ma trafić do oferty. Nastąpi to jeszcze w tym kwartale. Tymczasem znaleziono go w bazie Geekbench, gdzie pojawia się częściowa specyfikacja techniczna. Ta potwierdza nam m.in. procesor Exynos 2200.





Chip Exynos 2200 to autorski układ Koreańczyków, który nie jest najnowszy. Oferuje jednak na tyle dużą wydajność, że Samsung Galaxy S23 FE pod tym względem powinien zapewniać optymalną moc. Baza benchmarku Geekbench potwierdza nam także 8 GB pamięci RAM. Poza tym całość pracuje pod kontrolą Androida 13, co nie jest żadnym zaskoczeniem. Oczywiście z autorską nakładką One UI 5.

Samsung Galaxy S23 FE z chipem Exynos 2200 na wszystkich rynkach

Wiemy, że Samsung Galaxy S23 FE ma być dostępny z procesorem Exynos 2200 na wszystkich rynkach. W żadnym z krajów telefon nie ma pojawić się z procesorem Qualcomm Snapdragon, jak to było w przypadku poprzednika. Tym razem firma podjęła taką, a nie inną decyzję, co też pewnie wiąże się z szukaniem oszczędności na etapie produkcji.

