Samsung Galaxy M34 5G oficjalnie. Cena i specyfikacja techniczna

Samsung Galaxy M34 5G to smartfon, którego premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Telefon jest ciekawy, a jego cena atrakcyjna. Urządzenie na razie jest dostępne tylko na jednym rynku, ale z czasem może trafić na kolejne. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się specyfikacja techniczna modelu.

6,5-calowy ekran AMOLED

Samsung Galaxy M34 5G ma ekran AMOLED ze wcięciem dla kamery do selfie w postaci łezki. W poprzedniku był to panel LCD. Wyświetlacz ma przekątną na poziomie 6,5 cala i oferuje obraz w rozdzielczości Full HD+. Następnie mamy zmienne odświeżanie w zakresie do 120 Hz. Całość pokryto szkłem ochronnym Corning Gorilla Glass 5.

8-rdzeniowy procesor Exynos 1280

Sercem smartfona Samsung Galaxy M34 5G jest procesor Exynos 1280. To poprzedni chip Koreańczyków i szkoda, że nie został on wymieniony na nowszy SoC 1330. Nie pozostaje nic innego, jak tylko się z tym pogodzić. Układ jest wspomagany przez 6 lub 8 GB pamięci RAM. Natomiast na dane przeznaczono 128 GB miejsca, które można rozbudować z użyciem kart microSD o pojemności do 1 TB.

Cena modelu Samsung Galaxy M34 5G atrakcyjna

Cena smartfona Samsung Galaxy M34 5G została ustalona na całkiem atrakcyjnym poziomie. Kwota w przypadku bazowej konfiguracji sprzętowej to 18999 rupii (ok. 945 zł). Natomiast model z większą pamięcią RAM kosztuje 20999 rupii (ok. 1045 zł). Do wyboru klientów są trzy warianty kolorystyczne obudowy. Sprzedaż w Indiach została zaplanowana na połowę lipca.

Potrójny aparat 50 MP

Aparat fotograficzny smartfona Samsung Galaxy M34 5G składa się z trzech obiektywów, które umieszczono w wystających pierścieniach. Główne oczko współpracuje z sensorem z matrycą 50 MP. Następnie mamy obiektyw ultraszerokokątny z czujnikiem 8 MP i 2-megapikselową kamerkę do zdjęć makro. Przednia pozwoli robić selfie w jakości do 13 megapikseli.

Duża bateria o pojemności 6000 mAh

Energię w smartfonie Samsung Galaxy M34 5G dostarcza bateria o pojemności aż 6000 mAh. Akumulator wspiera szybkie ładowanie o mocy 25 W. Stosowna ładowarka nie znajduje się jednak w zestawie i trzeba ją nabyć osobno. Czytnik linii papilarnych znajduje się z boku obudowy. Całość pracuje pod kontrolą Androida 13 z nakładką One UI 5. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

Samsung Galaxy M34 5G – specyfikacja techniczna

6,5-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Exynos 1280

6 lub 8 GB pamięci RAM

128 GB miejsca na dane

kamerka 13 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 6000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

IP 67

czytnik linii papilarnych

Android 13 z One UI 5

