Honor Pad X9 to nowy tablet marki. Cena i specyfikacja techniczna

Honor Pad X9 to nowy tablet, który debiutuje w Europie. Wcześniej jego premiera odbyła się w Chinach, ale pod inną nazwą. Cena jest całkiem atrakcyjna. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się specyfikacja techniczna oraz możliwości tego sprzętu. Rzućmy sobie na to okiem.

11,5-calowy ekran 120 Hz

Honor Pad X9 ma 11,5-calowy ekran IPS LCD o rozdzielczości 2000 × 1200 pikseli. Wyświetlacz jest w stanie odświeżać obraz w zakresie do 120 Hz. Następnie mamy jasność maksymalną na poziomie do 400 nitów oraz 100 proc. pokrycie z paletą barw sRGB. Warto też wspomnieć o certyfikacie TUV Rheinland z zakresu ochrony wzroku.

Procesor Qualcomm Snapdragon 685

Sercem tabletu Honor Pad X9 jest procesor Snapdragon 685. Jest to SoC Qualcomma dla średniaków z Androidem i modemami LTE. Chip został wykonany w 6-nm litografii i ma osiem rdzeni Kryo, które pracują z częstotliwością do 2,8 GHz. Układ wspomagany jest przez 4 GB pamięci RAM, a na dane przeznaczono do 128 GB miejsca.

Cena Honor Pad X9 atrakcyjna

Cena Honor Pad X9 jest wyższa względem poprzedniego tabletu o kilkadziesiąt euro. Mimo to nadal jest atrakcyjna. Za naszą zachodnią granicą sprzęt kosztuje 250 euro (ok. 1120 zł). Do sprzedaży, która rozpocznie się 19 lipca, trafi tylko jedna konfiguracja sprzętowa. Do wyboru będzie tylko jeden wariant kolorystyczny obudowy.

Sześć głośników i duża bateria

Honor Pad X9 ma sześć głośników z obsługą dźwięku przestrzennego, a za dostarczanie energii odpowiada bateria o pojemności 7250 mAh. Producent deklaruje na jednym naładowaniu czas pracy do 13 h (w przypadku oglądania wideo). Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 13 z autorską nakładką producenta w postaci MagicOS 7.1.

Dwa aparaty 5 MP

Tablet Honor Pad X9 ma dwa aparaty fotograficzne. Zarówno ten z przodu, jak i tyłu obudowy ma sensor z matrycą 5 MP. Ponadto znajdziemy tutaj dwuzakresowe Wi-Fi w standardzie 802.11ac oraz moduł Bluetooth 5.1. Całość waży 495 g. Urządzenie zamknięto w obudowie o grubości 6,9 mm. Specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Tablet Honor Pad X9 – specyfikacja techniczna

11,5-calowy ekran IPS LCD 120 Hz o rozdzielczości 2000 × 1200 pikseli

procesor Qualcomm Snapdragon 685

4 GB pamięci RAM

128 GB miejsca na dane

kamerka 5 MP

aparat fotograficzny 5 MP

bateria o pojemności 7250 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

złącze USB C

sześć głośników

495 g

Android 13 z MagicOS 7.1

