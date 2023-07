OnePlus Nord 3 oficjalnie. Cena i specyfikacja techniczna

OnePlus Nord 3 to smartfon, którego premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Cena telefonu oraz specyfikacja techniczna są już znane. Nowy średniak ma pewne rozwiązania, które możemy kojarzyć z flagowych modeli. Wśród nich jest bardzo mocny procesor MediaTeka. Zobaczmy sobie, co to urządzenie ma do zaoferowania.

6,74-calowy ekran AMOLED

OnePlus Nord 3 ma ekran AMOLED o przekątnej 6,74 cala oraz rozdzielczości 1240 x 2772 pikseli. Jest to płaski wyświetlacz z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, który oferuje wsparcie dla formatu HDR10+. Następnie mamy zmienne odświeżanie obrazu w zakresie od 40 do 120 Hz. Natomiast szybkość reakcji na dotyk to 1000 Hz.

Mocny procesor MediaTek Dimensity 9000

Sercem smartfona OnePlus Nord 3 jest procesor MediaTek Dimensity 9000. To bardzo mocny SoC, który oferuje dużą wydajność. Za obliczenia graficzne odpowiada tu GPU ARM Mali G710 MC10. Chip wspomagany jest przez 8 lub 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5X. Natomiast na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca w postaci kości UFS 3.1.

Cena OnePlus Nord 3 atrakcyjna

Cena OnePlus Nord 3 jest całkiem atrakcyjna. Smartfon w podstawowej konfiguracji sprzętowej kosztuje 479 euro, czyli około 2145 zł. Natomiast model z większą pamięcią wyceniono na 579 euro (ok. 2590 zł). To urządzenie w ramach przedsprzedaży można jednak nabyć ze zniżką w wysokości 50 euro. Do wyboru są dwa warianty kolorystyczne obudowy.

Aparat fotograficzny 50 MP

OnePlus Nord 3 ma aparat fotograficzny z trzema obiektywami, które umieszczono na dwóch okrągłych wyspach. Główne oczko współpracuje z sensorem Sony IMX890 50 MP. Następnie mamy obiektyw ultraszerokokątny z matrycą 8 MP. Ostatnim elementem jest 2-megapikselowa kamerka do zdjęć makro. Przednia pozwoli robić selfie w jakości do 16 megapikseli.

Bateria 5000 mAh i obudowa z IP54

Energię w smartfonie OnePlus Nord 3 dostarcza bateria o pojemności 5000 mAh. Akumulator wspiera szybkie ładowanie SuperVOOC o nazwie 80 W. Obudowa spełnia założenia normy ochronnej IP54, a więc jest odporna na zachlapania. Całość pracuje pod kontrolą Androida 13 z nakładką OxygenOS. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest niżej.

OnePlus Nord 3 5G – specyfikacja techniczna

6,74-calowy ekran Super Fluid 120 Hz o rozdzielczości 1240 × 2772 pikseli

procesor MediaTek Dimensity 9000

8 lub 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5X

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do wideorozmów

aparat fotograficzny 50 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 13 z OxygenOS

