Samsung Galaxy Z Fold 6 ma dostać ekran o innych proporcjach

Samsung Galaxy Z Fold 6 to składany smartfon, którego premiera odbędzie się dopiero w 2024 r. Jakie zmiany pojawią się w tej generacji sprzętu? Wygląda na to, że jedne z najważniejszych obejmą ekran telefonu. Wyświetlacz modelu Samsung Galaxy Z Fold 6 ma otrzymać inne proporcje względem ostatnich telefonów.

Samsung Galaxy Z Fold 6 nie zadebiutuje na dniach. Wszak przed nami dopiero premiera 5. generacji sprzętu, którą zobaczymy pod koniec miesiąca. Tymczasem pojawiły się nowe plotki na temat modelu na 2024 r. Dowiadujemy się, że nadchodzący składany smartfon ma dostać inny ekran ze zmienionymi proporcjami.

Źródło informacji twierdzi, że ekran modelu Samsung Galaxy Z Fold 6 otrzyma inne proporcje, ale szczegółów nie podano. W 4. generacji sprzętu jest to 23,1:9. Nie wiadomo jednak, w którą stronę zostaną wprowadzone zmiany. To okaże się dopiero za jakiś czas.

Składany smartfon Samsung Galaxy Z Fold 6 z tym samym aparatem

Przy okazji dowiadujemy się, że Samsung Galaxy Z Fold 6 ma otrzymać ten sam główny sensor dla aparatu fotograficznego. Mowa o ISOCELL GN3, który to trafił już do 3. generacji telefonu. Być może w końcu doczekamy się zmiany w postaci otworu dla piórka S Pen, co firma rozważała już na ten rok, ale finalnie się na to nie zdecydowano.

