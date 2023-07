Nothing Phone 2 pozuje na renderach. Co z ceną i specyfikacją?

Nothing Phone 2 to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Do sieci przedostały się rendery prasowe telefonu. Te ujawniają nam design oraz dwa planowane kolory obudowy. Cena Nothing Phone 2 będzie wyższa względem poprzednika. Jednak specyfikacja techniczna modelu będzie znacznie lepsza.

Nothing Phone 2 to smartfon, który zbliża się wielkimi krokami. Premiera odbędzie się już za kilka dni. Tymczasem mamy okazję zobaczyć rendery telefonu, które pochodzą z oficjalnych materiałów prasowych producenta. Cena urządzenia przedostała się do sieci już wcześniej. Częściowa specyfikacja techniczna również.

Znajomy design

Rendery modelu Nothing Phone 2 ujawniają nam znajomy design, który to jednak przeszedł pewne metamorfozy. Widzimy, że ekran tym razem ma okrągłe wcięcie dla kamery do selfie, które wyśrodkowano u góry. W poprzedniku umieszczono je w narożniku. Następnie mamy tył obudowy, który jest z pewnością bardzo ciekawy.

Plecki modelu Nothing Phone 2 przypominają te z zeszłorocznego modelu. Widać jednak pewne zmiany. Aparat fotograficzny nadal składa się z dwóch obiektywów. Następnie mamy podświetlane elementy obudowy. Pośrodku widać kilka przerw. Wiemy, że na rozwiązanie składają się 33 strefy LED. W zeszłym roku było ich 12.

Nothing OS 2

Nothing Phone 2 pracuje pod kontrolą systemu Android 13 z autorską nakładką producenta w postaci Nothing OS 2. Oprogramowanie ma dużo krągłości. Widać okrągłe ikonki oraz wiele widżetów. Software w zależności od wariantu kolorystycznego obudowy telefonu ma inne elementy główne w danej kolorystyce, co z pewnością prezentuje się bardzo ciekawie. Sama ramka smartfona wydaje się być inspirowana iPhone’ami.

Cena Nothing Phone 2 wyższa

Cena Nothing Phone 2 przedostała się do sieci całkiem niedawno. Niestety będzie znacznie wyższa względem poprzednika. W podstawowej konfiguracji sprzętowej smartfon dostanie 256 GB miejsca na dane i ma kosztować 729 euro, czyli około 3230 zł. W wersji z 512 GB pamięci będzie to wydatek na poziomie 849 euro (ok. 3770 zł).

Pełna specyfikacja techniczna tajemnicą

Nothing Phone 2 skrywa przed nami jeszcze sporo tajemnic. Kompletna specyfikacja techniczna nie jest na razie znana. Producent do tej pory potwierdził tylko kilka szczegółów. W tym procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, baterię o pojemności 4700 mAh oraz ekran o przekątnej 6,7 cala. Więcej informacji na temat wyposażenia powinniśmy poznać na dniach. Wszak do oficjalnej premiery telefonu pozostało tylko kilka dni.

6,7-calowy ekran OLED o nieznanej rozdzielczości

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

12 GB pamięci RAM typu LPDDR5

256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka do selfie — brak szczegółów

podwójny aparat fotograficzny — brak szczegółów

bateria o pojemności 4700 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 13 z nakładką producenta

