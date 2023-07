IQOO 11S oficjalnie. Cena i specyfikacja techniczna

IQOO 11S to smartfon, którego premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Cena i specyfikacja techniczna nie stanowią już żadnych tajemnic. Flagowiec jest konkretny, a przy tym nie został przesadnie wyceniony. Rzućmy sobie na to urządzenie okiem.

Ekran AMOLED 144 Hz

IQOO 11S ma ekran AMOLED wykonany w technologii LTPO 4. generacji. Jest to panel z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, które wyśrodkowano u góry. Wyświetlacz ma przekątną na poziomie 6,78 cala i oferuje obraz w rozdzielczości QHD+. Następnie mamy zmienne odświeżanie obrazu w zakresie do 144 Hz, a jasność maksymalna wynosi 1800 nitów. Nie brakuje też wsparcia dla formatu HDR10+.

Mocny Snapdragon 8 Gen 2

Sercem modelu IQOO 11S jest procesor Snapdragon 8 Gen 2. To ostatni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem, który oferuje naprawdę dużą moc. Chip jest wspomagany przez 12 lub 16 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5X. Natomiast na dane przeznaczono do 1 TB miejsca w postaci szybkich kości UFS 4.0.

Cena IQOO 11S całkiem atrakcyjna

Cena IQOO 11S na tle wielu innych flagowców z Androidem prezentuje się naprawdę nieźle. W przypadku podstawowej konfiguracji sprzętowej jest to kwota na poziomie 3799 juanów (ok. 2140 zł). Topowa edycja z 1 TB miejsca na dane kosztuje 4799 juanów (ok. 2700 zł). Do wyboru są trzy warianty kolorystyczne obudowy.

Potrójny aparat fotograficzny

IQOO 11S ma aparat fotograficzny składający się trzech obiektywów, które umieszczono na prostokątnej wyspie. Główny został połączony z sensorem Sony IMX866 50 MP. Następnie mamy obiektyw ultraszerokokątny z czujnikiem 8 MP. Natomiast teleobiektyw współpracuje z 13-megapikselową matrycą i oferuje podwójny zoom optyczny. Przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości do 16 megapikseli.

Bateria z bardzo szybkim ładowaniem

Energię w smartfonie IQOO 11S dostarcza bateria o pojemności 4700 mAh, czyli nieco mniejsza względem poprzedniego flagowca marki. Producent zwiększył jednak prędkość ładowania ze 120 do 200 W, czyli z pewnością znacząco. Całość pracuje pod kontrolą oprogramowania OriginOS 3 opartego na systemie Android 13. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest niżej.

IQOO 11S – specyfikacja techniczna

6,78-calowy ekran AMOLED LTPO 4 144 Hz o rozdzielczości 1440 x 3200 pikseli

procesor Snapdragon 8 Gen 2

12 lub 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5X

256, 512 GB lub 1 TB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 8 + 13 MP

bateria o pojemności 4700 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 13 z OriginOS 3

