Realme GT Neo 6 pozuje na renderach. Jest częściowa specyfikacja

Realme GT Neo 6 to nowy flagowiec marki, którego premiera musi być blisko. Do sieci wyciekły rendery, które ujawniają nam design z tyłu obudowy, gdzie jest aparat. Znana jest także częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Zobaczy sobie, jak wygląda Realme GT Neo 6 oraz co ma do zaoferowania nowy smartfon.