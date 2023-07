One UI 5.1.1 beta już jest. Co nowego wnosi aktualizacja na modele Samsung Galaxy?

One UI 5.1.1 beta to poglądowa aktualizacja dla smartfonów Samsung Galaxy, która wnosi całkiem sporo nowości i usprawnień. Co nowego tu znajdziemy? Udoskonaleń nie brakuje. W pierwszej kolejności uaktualnienie One UI 5.1.1 beta mogą wypróbować właściciele składanego telefonu Samsung Galaxy Z Fold 4.

One UI 5.1.1 beta to najnowsze oprogramowanie na smartfony Galaxy firmy Samsung, która zostanie udostępniona jeszcze przed wydaniem z numerkiem 6.0. Aktualizacja może wydawać się niepozorna. Jednak wprowadza całkiem sporo nowości i udoskonaleń. Zobaczmy, co nowego tu znajdziemy. Oficjalny wykaz zmian widoczny jest niżej.

Aktualizacja One UI 5.1.1 beta – co nowego

Wielozadaniowość

Ulepszony podgląd aplikacji na ekranie ostatnich aplikacji

Możesz wyświetlić podgląd stanu działania aplikacji, takiego jak podzielony ekran, pełny ekran lub wyskakujące okienko, na ekranie Ostatnie aplikacje

Przełączanie bezpośrednio z wyskakującego ekranu na podzielony ekran

Możesz łatwo przełączyć się na podzielony ekran, naciskając i przytrzymując uchwyt u góry wyskakującego okna i przeciągając go na żądaną stronę

Przesuń wyskakujące okienko na bok i z łatwością ponownie je zapal

Przesuń wyskakujący ekran na bok na chwilę i łatwo przywróć go, gdy go potrzebujesz. Możesz przeciągnąć wyskakujący ekran na boki, aby usunąć go z widoku, a następnie stuknąć go ponownie, aby przywrócić go do pierwotnej pozycji

Sprawdź zminimalizowane aplikacje za pomocą rysika S Pen

Gdy przesuniesz rysik S Pen nad ikonę zminimalizowanej aplikacji, zostanie wyświetlony podgląd, dzięki któremu możesz zobaczyć, jak aplikacja będzie wyglądać po uruchomieniu

Pasek zadań

Pokaż nowsze aplikacje na pasku zadań

Na pasku zadań można wyświetlić maksymalnie cztery ostatnio używane aplikacje

Dostosuj obszar paska zadań zgodnie z liczbą ikon Jeśli na pasku zadań wyświetlanych jest siedem lub mniej ikon, obszar paska zadań jest automatycznie dostosowywany, aby ułatwić wybieranie przycisku strony głównej, przycisku ostatnich aplikacji i przycisku Wstecz u dołu ekranu

Tryb elastyczny

Więcej aplikacji w panelu trybu Flex

Możesz teraz używać Flex Mode Panel w różnych aplikacjach obsługujących ekrany z wieloma oknami. Włącz opcję panelu Flex Mode, złóż telefon i naciśnij przycisk wyświetlany na pasku nawigacyjnym

Ułatw sobie kontrolę nad multimediami

Na panelu trybu elastycznego zobaczysz przyciski umożliwiające przeskakiwanie do przodu lub do tyłu o 10 sekund, a naciśnięcie paska czasu spowoduje odmierzenie punktu, w którym go trzymasz, aby dostać się dokładnie tam, gdzie chcesz

Dostosuj pasek narzędzi

Dostosuj pasek narzędzi panelu Flex Mode do swoich potrzeb i łatwo wykonuj różne funkcje, takie jak widok podzielonego ekranu i przechwytywanie ekranu

Możesz dodać, usunąć, zmienić kolejność lub przenieść ikonę, naciskając ją długo

Szybkie udostępnianie

Udostępnij kontaktom, nawet tym daleko

Zawsze możesz udostępniać pliki swoim kontaktom, nawet jeśli osoby, której chcesz udostępnić, nie ma w pobliżu

Udostępniaj ważne treści w bezpieczniejszy sposób

Bezpieczniej chroń udostępniane treści

Możesz ustawić datę wygaśnięcia udostępnionego pliku lub cofnąć jego udostępnianie w dowolnym momencie. Możesz także uniemożliwić innym zapisywanie lub udostępnianie plików

Zdrowie

Ulepszona treść i wygląd porad dotyczących snu

Udoskonaliliśmy treść i wygląd porad dotyczących snu, dzięki czemu możesz szybko zobaczyć swoje postępy i łatwiej poprawić swoje nawyki związane ze snem (Galaxy Watch4 lub nowszy)

Zwiększ znaczenie danych dotyczących snu

Udoskonaliliśmy wygląd ekranu i dodaliśmy wyjaśnienia, aby łatwiej było zobaczyć i lepiej zrozumieć różne czynniki wpływające na ocenę snu (Galaxy Watch4 lub nowszy)

Pomiar temperatury skóry podczas snu

Stwórz bardziej komfortowe środowisko do spania, mierząc zmiany temperatury skóry podczas snu (Galaxy Watch5 lub nowszy)

Kluczowe wskaźniki treningu

Ekran informacji podsumowujących został udoskonalony, dzięki czemu możesz sprawdzić główne dane ćwiczenia od razu, zaraz po zakończeniu ćwiczenia

Nowe odznaki, wiadomości z gratulacjami, różne wysokie rekordy i nie tylko

Zachowaj motywację i bardziej konsekwentnie zarządzaj swoim cennym zdrowiem dzięki ulepszonemu Samsung Zdrowie

Aparat i galeria

Możesz zmienić datę i godzinę znaku wodnego, aby dopasować je do swojego stylu

Ulepszony projekt trybu Flex w trybie Pro, aby ułatwić fotografowanie tak, jak chcesz, opcje ustawień ręcznych, takie jak ISO i czas otwarcia migawki, są wyświetlane na całym dolnym obszarze ekranu, gdy telefon jest złożony w trybach Pro i Pro Video

Wybierz wiele zdjęć jednocześnie w widoku przechwytywania

Korzystając z widoku przechwytywania na ekranie głównym, możesz wybrać wiele zdjęć, naciskając je długo

Z łatwością wybieraj wiele zdjęć i udostępniaj je lub usuwaj jednocześnie. Wygodniejszy podgląd remastera

Miniatury są wyświetlane pod zremasterowanym obrazem, a kliknięcie miniatury umożliwia porównanie zremasterowanej wersji i oryginału obok siebie na większym ekranie

Z łatwością stosuj efekty Suwaki zostały zastąpione pokrętłami, co pozwala na precyzyjne dostrajanie filtrów i efektów tonalnych jedną ręką w galerii

Kopiuj i wklejaj efekty

Możesz skopiować odcienie i filtry zastosowane do ulubionych zdjęć i wkleić je do innych zdjęć

Dodatkowe zmiany

Przeciągnij i upuść obiema rękami

Dotknij i przeciągnij pliki, zdjęcia i inne elementy jedną ręką, a drugą wybierz lokalizację lub folder. Ta funkcja jest dostępna w Moich plikach i na ekranie głównym

Używaj telefonu podczas ładowania innych urządzeń dzięki bezprzewodowemu udostępnianiu baterii

Jeśli otworzysz telefon z ekranem głównym skierowanym w dół, możesz ładować Galaxy Buds, Galaxy Watch i inne urządzenia z bezprzewodowym udostępnianiem baterii na drugim ekranie, kontynuując korzystanie z telefonu na ekranie głównym

Efektywne zarządzanie pamięcią masową

Gdy pozostała pamięć wewnętrzna jest mniejsza niż 5 GB lub 10%, Moje pliki wyświetlają informacje o pamięci podręcznej aplikacji. Łatwo zwolnij miejsce bez konieczności usuwania aplikacji lub plików

One UI 5.1.1 beta dla modelu Samsung Galaxy Z Fold 4

Aktualizacja One UI 5.1.1 beta została udostępniona na razie tylko właścicielom smartfona Samsung Galaxy Z Fold 4 oraz tabletu Tab S8. Wkrótce jednak powinna trafić także na inne urządzenia marki, w tym składanego Z Flipa 4. Finalną wersję tego oprogramowania otrzyma sporo sprzętów. Ich lista widoczna jest poniżej.

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Tab S8/S8+/S8 Ultra

Galaxy Tab S7/S7+/S7 FE

Możliwe jednak, że aktualizacja do One UI 5.1.1 trafi na więcej urządzeń, w tym smartfony z serii Galaxy S oraz inne. Na razie jednak nie ma co do tego pewności, bo wprowadzone nowości i usprawnienia dotyczą w zasadzie tylko sprzętów z większymi czy dwoma ekranami.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

źródło