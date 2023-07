MIUI 15 Alpha już jest. Xiaomi ma pierwsze wersje nowej nakładki

MIUI 15 Alpha to nowa nakładka Xiaomi, którą zobaczymy później w tym roku. Na razie oprogramowanie znajduje się na bardzo wczesnym etapie prac. Co nie zmienia faktu, że producent ma już jego pierwsze wersje. Na razie stworzone na wewnętrzne potrzeby. Skąd to wiemy?

Pierwsze wersje MIUI 15 Alpha znalezione na serwerach Xiaomi

Wczesne wersje MIUI 15 Alpha zostały odnalezione na serwerach Xiaomi, które służą do dystrybucji oprogramowania. Jedna z nich oznaczona jest ciągiem znaków MIUI-V23.5.22. To oznacza, że kompilacja pochodzi z 22 maja, a więc ma już około półtora miesiąca. Software przeznaczony jest dla modelu o nazwie kodowej garnet. Co to za smartfon?





Garnet to nazwa kodowa smartfona Redmi Note 13 5G. To właśnie dla niego powstały pierwsze kompilacje MIUI 15 Alpha, które Xiaomi opracowało na własne potrzeby. Jest to nowa seria telefonów, których premiera dopiero przed nami. Kilka wersji znalezione ostatnio w bazie IMEI, ale specyfikacje techniczne na razie pozostają owiane tajemnicą.

