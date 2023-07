Redmi 12 5G w drodze. To niezupełnie nowy smartfon Xiaomi

Redmi 12 5G to nowy smartfon Xiaomi, który jest w przygotowaniu. Tak naprawdę nie jest to jednak zupełnie nowy model. Wygląda na to, że będzie to przebrandowany telefon Note 12R, który niedawno debiutował w Chinach. Jeśli to prawda, to specyfikacja techniczna Xiaomi Redmi 12 5G nie jest żadną tajemnicą.