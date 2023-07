OnePlus Nord 3 5G blisko. Co wiemy o smartfonie przed premierą?

OnePlus Nord 3 5G to smartfon, którego premiera jest blisko. Co wiemy o tym telefonie przed debiutem? Cena nie jest znana, ale specyfikacja techniczna urządzenia jak najbardziej. Model OnePlus Nord 3 5G ma łączyć w sobie elementy ze średniaków wraz z pewnymi rozwiązaniami, które znamy z flagowych telefonów.

OnePlus Nord 3 5G to smartfon, którego premiera odbędzie się na dniach. Wydarzenie zaplanowano na 5 lipca i wtedy spodziewamy się nowych produktów marki, których będzie więcej. Nowy telefon zapowiada się ciekawie. Jaka będzie cena i co ze specyfikacją techniczną tego sprzętu? Zobaczmy sobie, co wiemy przed debiutem.

Ekran Super Fluid

OnePlus Nord 3 5G otrzyma płaski ekran Super Fluid i jest to panel z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, które wyśrodkowano u góry. Wyświetlacz ma przekątną 6,74 cala i zaoferuje obraz w rozdzielczości 1240 × 2772 pikseli. Odświeżanie będzie odbywać się w zakresie do 120 Hz. Natomiast próbkowanie dotyku będzie realizowane w postaci częstotliwości 1000 Hz.

Mocny procesor MediaTeka

Wiemy, że sercem smartfona OnePlus Nord 3 5G ma być naprawdę bardzo mocny procesor. Oczekuje się, że będzie to SoC MediaTek Dimensity 9000, który oferuje naprawdę dużą wydajność. Powinien on być wspomagany przez maksymalnie 12 GB pamięci operacyjnej RAM. Ponadto producent potwierdził, że pod obudową znajdzie się także 256 GB miejsca na dane w postaci szybkich kości UFS.

Cena OnePlus Nord 3 5G ma być atrakcyjna

Cena OnePlus Nord 3 5G nie jest na razie znana. Spodziewajmy się jednak, że będzie naprawdę atrakcyjna. Nie będzie to jednak zbyt niska kwota, bo smartfon będzie przedstawicielem tak zwanej wyższej półki średniej. Co nie zmienia faktu, że powinien być odczuwalnie tańszy od droższych flagowców.

Aparat z sensorem dla flagowców

OnePlus Nord 3 5G ma potrójny aparat fotograficzny, którego obiektywy umieszczono na dwóch wyspach w kształcie okręgów. Główny ma współpracować z sensorem Sony IMX890 z matrycą 50 MP. To ten sam, który ma ostatni flagowiec marki z numerkiem 11 w nazwie. Tak więc możliwości kamery powinny być naprawdę duże. Spodziewajmy się też obiektywu ultraszerokokątnego oraz dodatkowej kamerki 2 MP.

Dwa kolory obudowy

Design smartfona OnePlus Nord 3 5G został już ujawniony i wiemy, że telefon otrzyma dwa warianty kolorystyczne obudowy. Są to odcienie o nazwach Tempest Gray oraz Misty Green. Oba możemy zobaczyć na załączonych w artykule renderach. Premiera jest już blisko i będzie ją można oglądać na żywo w sieci. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest niżej.

OnePlus Nord 3 5G – specyfikacja techniczna

6,74-calowy ekran Super Fluid 120 Hz o rozdzielczości 1240 × 2772 pikseli

procesor MediaTek Dimensity 9000

do 12 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do wideorozmów

aparat fotograficzny z Sony IMX890 50 MP

bateria o pojemności około 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 13 z OxygenOS

