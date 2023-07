Tecno Nova 5 zaprezentowany. Cena i specyfikacja techniczna

Tecno Nova 5 to nowy smartfon marki, którego premiera odbyła się na wybranych rynkach. Jaka jest cena i specyfikacja techniczna telefonu? Na jego temat wiadomo naprawdę sporo. Urządzenie będzie można ponadto nabyć w specjalnej edycji Free-Fire. Zobaczmy sobie, co ten model ma do zaoferowania.

6,78-calowy ekran LCD

Tecno Nova 5 ma ekran LCD o przekątnej 6,78 cala. Jest to panel z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, które wyśrodkowano u góry. Wyświetlacz oferuje obraz w rozdzielczości Full HD+, a odświeżanie obrazu odbywa się w zakresie do 120 Hz. Natomiast w przypadku próbkowania dotyku jest to 240 Hz.

Procesor MediaTek Helio G99

Sercem smartfona Tecno Nova 5 jest procesor MediaTek Helio G99. Jest to 8-rdzeniowa jednostka CPU (2 x Cortex-A76 2,2 GHz + 6 x Cortex-A55 2,0 GHz). Natomiast za obliczenia graficzne odpowiada tu układ GPU Arm Mali-G57 MC2. Chip jest wspomagany przez 8 GB pamięci RAM typu LPDDR4X. Natomiast na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca, które można rozbudować z użyciem kart microSD.

Cena Tecno Nova 5 atrakcyjna

Cena Tecno Nova 5 nie jest wygórowana. Informacje o kwotach pochodzą z Tajlandii, gdzie już trwa przedsprzedaż. W podstawowej konfiguracji sprzętowej telefon kosztuje 4999 batów, czyli około 576 zł. Natomiast za model z większą pamięcią trzeba zapłacić 5799 batów (ok. 668 zł). Do wyboru są trzy warianty kolorystyczne obudowy.

Podwójny aparat 50 MP

Tecno Nova 5 ma aparat fotograficzny z dwoma obiektywami, które umieszczono na sporej i całkiem ciekawie zaprojektowanej wyspie. Główne oczko współpracuje z sensorem z matrycą 50 MP. Druga kamerka to czujnik głębi 2 MP. Natomiast przedni aparat do selfie pozwoli na robienie zdjęć w jakości do 8 megapikseli.

Duża bateria 6000 mAh

Pod obudową smartfona Tecno Nova 5 znajduje się bateria o pojemności 6000 mAh. Akumulator wspiera szybkie ładowanie o mocy 45 W. Telefon nie zapewnia łączności z sieciami 5G i trzeba liczyć się wyłącznie z obecnością modemu LTE. Nie zabrakło także czytnika linii papilarnych umieszczonego na bocznej ramce. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest niżej.

Tecno Nova 5 – specyfikacja techniczna

6,78-calowy ekran LCD 120 Hz o rozdzielczości Full HD+

procesor MediaTek Helio G99

8 GB pamięci RAM typu LPDDR4X

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 8 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 2 MP

bateria o pojemności 6000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

modem LTE

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 13

