Realme Pad 2 blisko. Wyciekają rendery i specyfikacja techniczna

Realme Pad 2 to nowy tablet marki. Sprzęt nie został dochowany w tajemnicy do premiery i do sieci przedostały się rendery oraz częściowa specyfikacja techniczna. Wiemy, że tablet Realme Pad 2 ma ekran o rozdzielczości Full HD+ oraz procesor MediaTek Helio G99. Nie zabraknie też opcjonalnego modemu LTE.

Realme Pad 2 to tablet, który w przeciekach pojawia się pierwszy raz. Do sieci przedostały się rendery prasowe oraz częściowa specyfikacja techniczna. Tak więc debiut musi być zapewne blisko. Cena nie jest na razie znana, ale pewnie będzie atrakcyjna. Zobaczmy sobie, co już wiadomo o tym sprzęcie.

Ekran LCD Full HD+ i znajomy design

Realme Pad 2 otrzyma ekran LCD o przekątnej około 10-11 cali. Dokładna wartość nie jest na razie znana. Wiemy, że będzie to wyświetlacz o rozdzielczości Full HD+. Więcej parametrów ekranu na razie jest tajemnicą. Widzimy, że całość zamknięto w obudowie, która ma płaski design i nie znajdziemy tu zbyt wielu zaokrągleń na ramce. Znajdziemy tu też cztery głośniki.

Procesor MediaTel Helio G99

Sercem tabletu Realme Pad 2 będzie procesor MediaTek Helio G99, który to składa się z ośmiu rdzeni CPU (2 x Cortex-A76 2,2 GHz + 6 x Cortex-A55 2,0 GHz). Natomiast za obliczenia graficzne odpowiada tu układ GPU Arm Mali-G57 MC2. SoC wspomagany będzie przez maksymalnie 8 GB pamięci RAM typu LPDDR4X. Natomiast na dane spodziewajmy się do 128 GB miejsca, które pewnie rozszerzymy z użyciem kart microSD.

Cena Realme Pad 2 tajemnicą

Cena Realme Pad 2 nie jest na razie znana. Spodziewajmy się jednak kwot podobnych do poprzednika. Ten pierwszy w Polsce debiutował w cenie od 999 zł, a w ramach promocji na start można go było zakupić ze zniżką w wysokości 100 zł. Spodziewajmy się także co najmniej dwóch wariantów kolorystycznych obudowy.

Dwa aparaty i bateria 8360 mAh

Realme Pad ma główny aparat z sensorem 12 MP, który umieszczono na okrągłej wyspie. Matryca połączona z przednią kamerą nie jest znana, ale pewnie będzie to czujnik 5 lub 8 MP. Pod obudową tabletu znajdzie się spora bateria o pojemności 8360 mAh. Wiemy, że akumulator ma wspierać szybkie ładowanie o mocy 33 W.

Opcjonalny modem LTE

Tablet Realme Pad będzie dostępny zarówno w opcji tylko z Wi-Fi, jak i wbudowanym modemem LTE kat. 13. Klienci będą mieć wybór. W przypadku łączności bezprzewodowej spodziewajmy się również dwuzakresowego Wi-Fi 802.11ac oraz modułu Bluetooth 5.2. Całość ma pracować pod kontrolą Androida 13 z nakładką producenta. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest niżej.

Realme Pad 2 – specyfikacja techniczna

~10-11-calowy ekran LCD o rozdzielczości Full HD+

procesor MediaTek Helio G99

do 8 GB pamięci RAM typu LPDDR4X

do 128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka do wideorozmów — brak szczegółów

aparat fotograficzny 12 MP

bateria o pojemności 8360 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.2

opcjonalny modem LTE

złącze USB C

stereofoniczne głośniki

Android 13 z nakładką producenta

źródło