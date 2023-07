One UI 6.0 beta i Android 14 dla Galaxy S23 Ultra blisko. Samsung szykuje aktualizację

One UI 6.0 beta i Android 14 to duża aktualizacja oprogramowania dla smartfonów marki Samsung, która jest w drodze. Model Galaxy S23 Ultra będzie jednym z pierwszych z nich, które dostaną nowy software. Tymczasem w sieci pojawiły się pierwsze informacje o testowym firmware One UI 6.0 beta dla wymienionego telefonu.

One UI 6.0 beta to poglądowa wersja nakładki opartej na systemie Android 14, która zbliża się wielkimi krokami. Plotki mówią o tym, że publiczny program pilotażowy oprogramowania ruszy jeszcze w tym miesiącu. Jednym z pierwszych modeli, na które trafi to uaktualnienie, będzie Samsung Galaxy S23 Ultra. W sieci doszukano się nowych informacji na ten temat. Zobaczmy, czego się dowiadujemy.

Pierwszy firmware One UI 6.0 beta dla modelu Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung Galaxy S23 Ultra będzie jednym z pierwszych telefonów na rynku, który otrzyma poglądowe wydanie nakładki One UI 6.0 beta na systemie Android 14. Podobnie jak cała seria flagowców z tego roku należących do Koreańczyków. W sieci znaleziono pierwszy testowy firmware z nowym software dla tego konkretnego smartfona. Jest on oznaczony ciągiem znaków S918USQU1ZWFA.

Można powiedzieć, że w zasadzie nie ma w tym nic ekscytującego, z czym na pewno można się zgodzić. To jednak daje nam do zrozumienia, że Samsung rzeczywiście szykuje się do uruchomienia publicznego programu pilotażowego One UI 6.0 na Androidzie 14, który to również na razie znajduje się w fazie poglądowej. Kiedy to nastąpi?

Program pilotażowy One UI 6.0 beta w lipcu

Według plotek Samsung planuje uruchomić program pilotażowy One UI 6.0 beta jeszcze w tym miesiącu. Przecieki mówią o trzecim tygodniu lipca. W pierwszej kolejności dostęp otrzymają właściciele telefonów z serii Galaxy S23 na wybranych rynkach, w tym wspomnianego modelu Ultra. Potem dostępność będzie rozszerzana o kolejne regiony oraz telefony.

Aktualizacja ma być wdrażana szybko

Jeśli program pilotażowy One UI 6.0 beta rzeczywiście zostanie uruchomiony już w lipcu, to możemy spodziewać się, że Android 14 z finalną wersją nowej nakładki Koreańczyków rzeczywiście zostanie udostępniony jesienią. Kto wie, a może proces aktualizacji rozpocznie się już w okolicy drugiej połowy września. Samsung zresztą już wcześniej zapowiadał, że planuje wdrożyć nowe oprogramowanie jeszcze szybciej niż w zeszłym roku.

Możemy się spodziewać, że jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planami i harmonogramem Koreańczyków, to finalne uaktualnienie do systemu Android 14 z nakładką One UI 6.0 trafi na wszystkie zgodne flagowce marki jeszcze przed końcem 2023 r. Pewnie podobnie będzie w przypadku części nowszych średniaków firmy. Natomiast w 2024 r. proces będzie kontynuowany o kolejne telefony. Na więcej szczegółów musimy jeszcze poczekać, ale start publicznych beta testów rzeczywiście wydaje się być blisko.

źródło