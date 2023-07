Xiaomi Pad 6 wkrótce w Europie. Jest cena tabletu

Xiaomi Pad 6 to tablet, którego premiera w Europie zbliża się wielkimi krokami. Cena nie została dochowana w tajemnicy i do sieci przedostały się kwoty w euro. Urządzenie nie będzie najtańsze, ale z drugiej strony specyfikacja techniczna tabletu Xiaomi Pad 6 jest konkretna. Zobaczmy, co wiemy o tym urządzeniu.

Xiaomi Pad 6 to tablet, który w Chinach debiutował w kwietniu. Niedawno został wprowadzony do oferty także na terenie Indii. Natomiast w Europie cały czas czekamy. Cena w euro nie została jednak dochowana w tajemnicy do dnia premiery. Do sieci przedostały się kwoty na Starym Kontynencie, jak i w Wielkiej Brytanii. Zobaczmy sobie, ile zapłacimy za to urządzenie.

Cena Xiaomi Pad 6 w euro

Cena Xiaomi Pad 6 jest już znana i wiemy, że w przypadku podstawowej konfiguracji sprzętowej w Europie zapłacimy 399 euro (ok. 1775 zł). Model z większą pamięcią ma ksoztować na poziomie 499 euro (ok. 2219 zł). Natomiast w Wielkiej Brytanii ceny mają startować od 369 funtów (ok. 1912 zł.

11-calowy ekran 144 Hz

Xiaomi Pad 6 ma ekran o przekątnej 11 cali oraz rozdzielczości 2880 x 1880 pikseli. Wyświetlacz oferuje zmienne odświeżanie obrazu w zakresie do 144 Hz. Panel ma certyfikat TÜV Rheinland w zakresie ochrony wzroku i wspiera formaty HDR10+ i Dolby Vision. Całość pokryto szkłem ochronnym Corning Gorilla Glass 3.

Procesor Snapdragon 870

Sercem tabletu Xiaomi Pad 6 jest procesor Snapdragon 870, czyli SoC Qualcomma sprzed dwóch lat, który to jednak nadal oferuje dużą moc. Chip został wykonany w 7-nm litografii i jego najszybszy rdzeń CPU pracuje z częstotliwością do 3,2 GHz. Za obliczenia graficzne odpowiada GPU Adreno 650. Układ wspomagany jest przez 6 lub 8 GB pamięci RAM typu LPDDR5. Natomiast na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca w postaci szybkich kości UFS 3.1.

Aparat 13 MP z PDAF

Główny aparat fotograficzny tabletu Xiaomi Pad 6 ma obiektyw ze światłem f/2.2, który połączono z 13-megapikselowym sensorem. Kamera wspiera PDAF. Natomiast przedni aparat do wideorozmów zapewnia szeroki kąt w postaci 105 stopni i współpracuje z 8-megapikselowym czujnikiem. Urządzenie ma również cztery stereofoniczne głośniki ze wsparciem dla dźwięku przestrzennego Dolby Atmos.

Bateria z szybkim ładowaniem

Za dostarczanie energii w tablecie Xiaomi Pad 6 odpowiada bateria o pojemności 8840 mAh. Akumulator wspiera szybkie ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 33 W. Następnie mamy Bluetooth 5.2, Wi-Fi 802.11ax czy złącze USB C. Całość pracuje pod kontrolą platformy Android 13 z nakładką MIUI 14. Specyfikacja techniczna widoczna jest niżej

Tablet Xiaomi Pad 6 – specyfikacja techniczna

11-calowy ekran 144 Hz o rozdzielczości 2880 x 1800 pikseli

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 870

6 lub 8 GB pamięci RAM typu LPDDR5

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 8 MP do wideorozmów

aparat fotograficzny 13 MP z PDAF

bateria o pojemności 8840 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.2

złącze USB C

stereofoniczne głośniki z Dolby Atmos

490 g

Android 13 z MIUI 14

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

źródło