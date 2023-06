Redmi Note 12R oficjalnie. Cena i specyfikacja techniczna

Redmi Note 12R to nowy i niedrogi smartfon Xiaomi, którego premiera odbyła się w Chinach. Cena telefonu jest bardzo atrakcyjna. Specyfikacja techniczna modelu to odzwierciedla. Smartfon Redmi Note 12R wyróżnia się ciekawym designem. Ponadto jest pierwszym z procesorem Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 na rynku.

Redmi Note 12R to smartfon, którego premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Niedawno istnienie tego telefonu ujawnił jeden z chińskich operatorów. Teraz doczekaliśmy się oficjalnego debiutu. Cena jest atrakcyjna, a specyfikacja techniczna typowa dla tej półki. Zobaczmy sobie, co to urządzenie ma do zaoferowania.

Pierwszy z procesorem Snapdragon 4 Gen 2

Redmi Note 12R jest pierwszym smartfonem na rynku z procesorem Snapdragon 4 Gen 2. To nowy SoC Qualcomma dla tańszych telefonów z modemami 5G. Jest to 6-nm jednostka CPU z układem graficznym Adreno 613. Chip jest wspomagany przez 4, 6 lub 8 GB pamięci operacyjnej RAM. Natomiast na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca, które można rozszerzyć z użyciem kart microSD o pojemności do 1 TB.

6,79-calowy ekran LCD

Smartfon Redmi Note 12R otrzymał płaski ekran wykonany w technologii LCD i jest to panel z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, które wyśrodkowano u góry. Wyświetlacz oferuje rozdzielczość Full HD+ i jest w stanie prezentować obraz z odświeżaniem w zakresie 90 Hz.

Cena Redmi Note 12R atrakcyjna

Cena Redmi Note 12R jest naprawdę atrakcyjna. Smartfon w podstawowej wersji w Chinach kosztuje tylko 1099 juanów, czyli około 620 zł. Natomiast w przypadku wariantu z największą pamięcią jest to kwota na poziomie 1799 juanów (ok. 1015 zł). Sprzedaż rusza 30 czerwca i do wyboru klientów są trzy warianty kolorystyczne obudowy.

Podwójny aparat 50 MP

Aparat fotograficzny modelu Redmi Note 12R składa się z dwóch obiektywów i diody doświetlającej LED, które umieszczono w wystających pierścieniach. Główne oczko współpracuje z sensorem z matrycą 50 MP. Jest też czujnik głębi z sensorem 2 MP. Natomiast przednia kamerka do selfie pozwoli robić zdjęcia w jakości do 5 megapikseli.

Bateria o pojemności 5000 mAh

Pod obudową smartfona Redmi Note 12R znajduje się bateria o pojemności 5000 mAh. Akumulator wspiera ładowanie z użyciem ładowarek o mocy do 18 W, a proces odbywa się poprzez złącze USB C. Znajdziemy tu też klasyczny port słuchawkowy oraz czytnik linii papilarnych. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 13 z nakładką MIUI 14.

Redmi Note 12R – specyfikacja techniczna

6,79-calowy ekran LCD IPS 90 Hz o rozdzielczości 1080 × 2460 pikseli

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 4 Gen 2

4, 6 lub 8 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsc na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka 5 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

modem 5G

dual SIM

złącze USB C i audio 3,5 mm

czytnik linii papilarnych

199 g

Android 13 z MIUI 14

źródło