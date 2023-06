Asus ZenFone 10 zaprezentowany. Cena i specyfikacja techniczna

Asus ZenFone 10 to nowy flagowiec tajwańskiej marki. Za nami premiera, która odbyła się w ujęciu globalnym. Telefon wyróżnia się mocną specyfikacją techniczną oraz kompaktowymi rozmiarami. Ponadto cena Asus ZenFone 10 jest naprawdę bardzo atrakcyjna. Zobaczmy sobie, co to nowe urządzenie ma do zaoferowania.

5,9-calowy ekran AMOLED

Asus ZenFone 10 ma ekran AMOLED o przekątnej zaledwie 5,9 cala, co wśród smartfonów jest obecnie rzadko spotykane. Jest to wyświetlacz o rozdzielczości Full HD+, który zapewnia zmienne odświeżanie obrazu w zakresie do 144 Hz. Jasność maksymalna wynosi 1100 nitów. Jest też wsparcie dla formatu HDR10+, a całość pokryto szkłem ochronnym Corning Gorilla Glass Victus.

Podwójny aparat fotograficzny 50 MP

Aparat fotograficzny modelu Asus ZenFone 10 składa się z dwóch obiektywów, które umieszczono w wystających pierścieniach. Główne oczko ze światłe f/1.9 oraz 6-osiową stabilizacją obrazu współpracuje z sensorem Sony IMX766 50 MP. Natomiast obiektyw ultraszerokokątny został połączony z 13-megapikselowym czujnikiem. Przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości do 32 megapikseli.

Cena Asus ZenFone 10 bardzo atrakcyjna

Cena Asus ZenFone 10 jest naprawdę niewygórowana. Na tle wielu innych flagowców z Androidem i Snapdragonem 8 Gen 2 wydaje się bardzo atrakcyjna. Kwoty zaczynają się od 799 euro (ok. 3550 zł). Natomiast w przypadku topowe konfiguracji sprzętowej jest to 929 euro (ok. 4130 zł). Do wyboru jest pięć wariantów kolorystycznych obudowy.

Mocny Snapdragon 8 Gen 2

Sercem smartfona Asus ZenFone 10 jest procesor Snapdragon 8 Gen 2, czyli ostatni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem z bardzo mocnym układem graficznym Adreno 740. Chip jest wspomagany przez 8 lub 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5X. Natomiast na dane przeznaczono 128, 256 lub 512 GB miejsca w postaci szybkich kości UFS 4.0.

Bateria z bezprzewodowym ładowaniem

Bateria modelu Asus ZenFone 10 nie porywa. Zarówno pod względem pojemności, jak i prędkości ładowania. Akumulator ma pojemność 4300 mAh i można go ładować z użyciem ładowarki o mocy 30 W. Natomiast w przypadku bezprzewodowych jest to 15 W. Całość pracuje pod kontrolą Androida 13. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

Asus ZenFone 10 – specyfikacja techniczna

5,9-calowy ekran AMOLED 144 Hz o rozdzielczości 1080 × 2400 pikseli

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 8 Gen 2

8 lub 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5X

128, 256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 13 MP

bateria o pojemności 4300 mAh

Wi-Fi 7

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

172 g

Android 13

