Samsung Galaxy A25 pozuje na renderach. Jest częściowa specyfikacja

Samsung Galaxy A25 to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Jego design ujawniają nam rendery oparte na schematach CAD. Ponadto do sieci wyciekła częściowa specyfikacja techniczna modelu Samsung Galaxy A25. Zobaczmy, czego mamy się spodziewać wraz z tym telefonem.

Samsung Galaxy A25 to smartfon, którego premiera odbędzie się później w tym roku. Telefon nie został dochowany w tajemnicy do debiutu. Do sieci przedostały się rendery, które opracował Onleaks, czyli Steve Hemmerstoffer. Ponadto do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna.

Rendery modelu Samsung Galaxy A25 ujawniają nam znajomy design. Urządzenie ma płaski ekran ze wcięciem dla kamery do selfie w postaci łezki. Wiemy, że jest to wyświetlacz o przekątnej 6,44 cala. Z tyłu obudowy znajduje się aparat fotograficzny z trzema obiektywami, które umieszczono w wystających pierścieniach. Jest to design, na który Koreańczycy postawili jakiś czas temu i z pewnością może się podobać.

Pełna specyfikacja modelu Samsung Galaxy A25 nieznana

Samsung Galaxy A25 to smartfon, który skrywa przed nami jeszcze wiele tajemnic. Pełna specyfikacja techniczna telefonu nie jest na razie znana. Wiemy jednak, że urządzenie ma wymiary 162 × 77,5 × 8,3 mm. Na więcej szczegółów trzeba będzie jeszcze trochę poczekać, które to pewnie poznamy bliżej planowanej premiery.

źródło