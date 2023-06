OnePlus V Fold w przecieku. Jest specyfikacja techniczna

OnePlus V Fold to składany smartfon, który zadebiutuje w przyszłym kwartale. Telefon nie został dochowany w tajemnicy do premiery i do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna modelu. Wiemy, że OnePlus V Fold otrzyma 7,8-calowy ekran AMOLED 2K. Pod obudową znajdzie się procesor Snapdragon 8 Gen 2.