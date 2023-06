Nokia G42 5G oficjalnie. Cena i specyfikacja techniczna

Nokia G42 5G to nowy średniak HMD Global. Za nami premiera smartfona, który wyróżnia się przede wszystkim wieloma opcjami z zakresu naprawy przez użytkowników. Stało się to możliwe dzięki współpracy z iFixit. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się cena modelu Nokia G42 5G i specyfikacja techniczna telefonu.

Nokia G42 5G to smartfon, który do niedawna pojawiał się w przeciekach. Za nami premiera nowego średniaka marki HMD Global. Telefon jest ciekawy i jest coś, czym z pewnością wyróżnia się na tle konkurencji. Cena i specyfikacja techniczna nie stanowią już żadnych tajemnic. Zobaczmy sobie, co to urządzenie ma do zaoferowania.

6,56-calowy ekran HD+

Nokia G42 5G ma ekran LCD IPS o przekątnej 6,56 cala oraz rozdzielczości HD+. Wyświetlacz oferuje odświeżanie obrazu w zakresie do 90 Hz oraz jasność maksymalną na poziomie 560 nitów. W przypadku typowej jest to 450 nitów. Jest to panel ze wcięciem dla kamery do selfie w postaci łezki, który pokryto szkłem ochronnym Corning Gorilla Glass 3.

Potrójny aparat fotograficzny

Nokia G42 5G ma potrójny aparat fotograficzny z głównym obiektywem ze światłem f/1.8 i autofocusem, który połączono z sensorem 50 MP. Następnie mamy dwie kamerki 2 MP do zdjęć makro oraz czujnik głębi. Jest też wsparcie dla technologii audio OZO 3D. Przedni aparat pozwoli robić selfie w jakości do 8 megapikseli.

Cena modelu Nokia G42 5G atrakcyjna

Cena smartfona Nokia G42 5G nie wydaje się być wygórowana. Telefon w wersji z 6 GB pamięci RAM i 128 GB miejsca na dane wyceniono na kwotę 199 funtów, czyli około 1025 zł. W ramach oferty startowej klienci mogą liczyć na bonus w postaci słuchawek bezprzewodowych Comfort Earbuds+ o wartości 69 funtów. Do wyboru są dwa warianty kolorystyczne obudowy – szary oraz purpurowy.

Smartfon, który można samodzielnie naprawić

Nokia G42 5G wyróżnia się przede wszystkim licznymi opcjami z zakresu naprawy podejmowanej przez użytkowników. Stało się to możliwe dzięki współpracy, którą HMD Global nawiązało z firmą iFixit. Opcje te obejmują ekran, zepsute przyciski czy baterię. Wszystko można wykonać bez ryzyka utraty gwarancji.

Procesor Snapdragon 480+ i bateria 5000 mAh

Smartfon Nokia G42 5G ma procesor Snapdragon 480+, czyli dosyć podstawowy SoC Qualcomma. Chip jest wspomagany przez 6 GB pamięci operacyjnej RAM. Dostępne miejsce na dane (128 GB) można rozszerzyć z użyciem karty microSD o pojemności do 1 TB. Pod obudową jest bateria o pojemności 5000 mAh, która wspiera ładowanie o mocy do 20 W. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest niżej.

Nokia G42 5G – specyfikacja techniczna

6,56-calowy ekran LCD 90 Hz o rozdzielczości 720 × 1612 pikseli

procesor Qualcomm Snapdragon 480+

6 GB pamięci RAM typu LPDDR4X

128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka 8 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 2 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

modem 5G

dual SIM

czytnik linii papilarnych

IP52

złącze USB C

Android 13

