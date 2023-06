Honor Magic V2 z datą premiery. Składany smartfon jest blisko

Honor Magic V2 to składany smartfon, którego debiut jest blisko. Została podana data premiery i dowiadujemy się, że telefon zostanie zaprezentowany za dwa tygodnie. Do wyboru mają być dwa modele Honor Magic V2, które mają różnić się m.in. umieszczonymi pod obudowami procesorami. Zobaczmy, co już wiemy.