Samsung Galaxy S23 FE pozuje na renderach. Jest też specyfikacja

Samsung Galaxy S23 FE to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Tymczasem do sieci wyciekły rendery modelu oraz częściowa specyfikacja techniczna telefonu. O modelu Samsung Galaxy S23 FE wiadomo już bardzo dużo. Smartfon ma pojawić się w ofercie marki w przyszłym kwartale tego roku.

Samsung Galaxy S23 FE to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Plotki mówią o tym, że jego debiut odbędzie się w przyszłym kwartale. Pomimo tego, że debiut tego urządzenia był pod znakiem zapytania. Częściowa specyfikacja techniczna telefonu wyciekła do sieci już wcześniej. Teraz mamy okazję zobaczyć rendery oparte na schematach CAD, które opracował niezastąpiony Onleaks, czyli Steve Hemmerstoffer.

Rendery ujawniają znajomy design

Rendery modelu Samsung Galaxy S23 FE pokazują nam design, na który Koreańczycy zdecydowali się w przypadku wielu innych smartfonów. Aparat fotograficzny jest potrójny i ma obiektywy umieszczone w wystających pierścieniach. Natomiast z przodu znajduje się płaski ekran z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, które wyśrodkowano u góry. Urządzenie ma złącze USB C, ale zabrakło tradycyjnego portu słuchawkowego.

6,4-calowy ekran AMOLED

Samsung Galaxy S23 FE otrzyma wyświetlacz bardzo podobny do tego z poprzednika. Smartfon ma 6,4-calowy ekran w technologii AMOLED o rozdzielczości Full HD+. Obraz ma być odświeżany w zakresie do 120 Hz. Spodziewajmy się też wsparcia dla formatu HDR10+ oraz szkła ochronnego Corning Gorilla Glass Victus.









Exynos 2200

Sercem smartfona Samsung Galaxy S23 FE na wszystkich rynkach ma być ten sam procesor i będzie to Exynos 2200 z układem graficznym GPU AMD Xclipse 920. Koreańczycy wprowadzili jednak pewne zmiany, co ma przybliżać SoC do konkurencyjnego Snapdragona 8+ Gen 1. Chip powinien być wspomagany przez 8 GB pamięci operacyjnej RAM. Natomiast na dane spodziewajmy się 128 lub 256 GB miejsca. Bateria ma pojemność około 4500 mAh.

Główny aparat 50 MP

Samsung Galaxy S23 FE ma dostać nowy sensor, który będzie współpracować z głównym obiektywem. Będzie to czujnik z 50-megapikselową matrycą. Informacje na temat pozostałych dwóch kamerek, jak i tej przedniej na razie owiane są tajemnicami. Urządzenie ma wymiary 158 × 76,3 × 8,2 mm i pracuje pod kontrolą systemu Android 13. Oczywiście z autorską nakładką producenta w postaci One UI 5. Znana, ale jeszcze niekompletna specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest niżej.

Samsung Galaxy S23 FE – specyfikacja techniczna

6,4-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+

procesor Exynos 2200 z GPU AMD Xclipse 920

8 GB pamięci operacyjnej RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka do selfie — brak szczegółów

potrójny aparat fotograficzny 50 MP

bateria o pojemności około 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

158 × 76,3 × 8,2 mm

Android 13 z One UI 5

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

źródło