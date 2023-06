Redmi Note 13 5G dostrzeżony w bazie IMEI. Xiaomi szykuje trzy smartfony

Redmi Note 13 5G to jeden z nadchodzących średniaków Xiaomi, które są w drodze. Seria obejmie co najmniej trzy modele, bo tyle znaleziono ich w bazie IMEI. Telefon Redmi Note 13 5G ma trafić na różne rynki. O nowych smartfonach submarki należącej do Xiaomi niewiele. Na specyfikacje trochę sobie poczekamy.

Redmi Note 13 5G to smartfon z nowej serii, którą submarka należąca do Xiaomi wprowadzi do oferty później w tym roku. Skąd to wiemy? Pierwsze informacje o nowych telefonach znaleziono w bazie IMEI. Tam dostrzeżono trzy różne modele. Co już o nich wiadomo?







Smartfon Redmi Note 13 5G został znaleziony w bazie IMEI pod nazwami kodowymi 2312DRAABG, 2312DRAABI oraz 2312DRAABC. To oznacza, że urządzenie pojawi się w ofercie na terenie różnych rynków. Także w Europie. Niestety na temat nowych telefonów Xiaomi nie wiemy praktycznie nic. Na informacje o specyfikacji technicznej trzeba będzie poczekać.

Xiaomi Redmi Note 13 5G później w tym roku

Premiera Redmi Note 13 5G nie odbędzie się na dniach. Xiaomi wprowadzi te smartfony do oferty dopiero za kilka miesięcy. Nastąpi to później w tym roku. Baza IMEI ujawnia nam tylko tyle, że telefon zaoferuje modem z łącznością dla sieci nowej generacji. Na więcej szczegółów trzeba będzie poczekać. Powinniśmy je poznać bliżej premiery.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

źródło