Xiaomi 13T Pro w dużym przecieku. Jest cena i specyfikacja techniczna

Xiaomi 12T Pro to flagowiec, który zadebiutuje za kilka miesięcy. Smartfon był już obiektem przecieków. Teraz do sieci przedostały się nowe informacje. Są to cena oraz częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Zobaczmy sobie, czego się dowiadujemy.

Ekran CrystalRes AMOLED

Xiaomi 13T Pro otrzyma ekran CrystalRes AMOLED. Wszystkie parametry wyświetlacza nie są na razie znane. Źródło informacji wspomina o odświeżaniu obrazu w zakresie do 144 Hz. Wiemy też, że jest to panel z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, które wyśrodkowano u góry. Na razie nie jest to jeszcze pewne, ale spodziewajmy się przekątnej około 6,7 cala oraz rozdzielczości 1.5K.

Potrójny aparat fotograficzny z logo Leica

Xiaomi 13T Pro otrzyma potrójny aparat fotograficzny, który powinien być w zasadzie identyczny z tym, który otrzyma Redmi K60 Ultra z Chin. Wyspa będzie prostokątna z zaokrąglonymi narożnikami. Specyfikacja techniczna kamery nie jest na razie znana. Główny sensor zapewne otrzyma matrycę 200 MP, ale na razie to nic pewnego. Całość zostanie opracowana we współpracy z firmą Leica, której logo znajdzie się na obudowie.

Cena Xiaomi 13T Pro atrakcyjna

Cena Xiaomi 13T Pro na tle innych flagowców z Androidem wydaje się być całkiem atrakcyjna. W Wielkiej Brytanii telefon ma kosztować 799 funtów, czyli około 4130 zł. Biorąc pod uwagę, że model 13 Pro został wyceniony w Polsce na ponad 2 tys. zł więcej, to nie jest źle. Wiemy, że wśród szykowanych wariantów kolorystycznych pojawi się zielony o nazwie Meadow Green. Premiera ma odbyć się 1 września.

Mocny procesor w 4 nm

Wiemy, że sercem smartfona Xiaomi 13T Pro ma być procesor dla flagowców, który został wykonany w 4-nm litografii. Nie wiadomo jednak, czy jest to SoC Qualcomma albo MediaTeka. Może to więc być nadchodzący Snapdragon 8+ Gen 2 lub też Dimensity 9200+. Chip będzie wspomagany przez 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5X. Natomiast na dane spodziewajmy się 512 GB miejsca w postaci szybkich kości UFS 4.0.

Bateria 5000 mAh z szybkim ładowaniem

Energię w smartfonie Xiaomi 13T Pro dostarczy akumulator o pojemności 5000 mAh. Wiemy, że bateria ma wspierać szybkie ładowanie. Producent zdecydował się na ładowarkę o mocy 120 W. Co ważne będzie ona znajdować się w zestawie z telefonem. Całość ma pracować pod kontrolą Androida z nakładką MIUI 14. Znana, ale niekompletna specyfikacja techniczna urządzenia widoczna jest niżej.

Xiaomi 13T Pro – specyfikacja techniczna

ekran CrystalRes AMOLED z odświeżaniem obrazu w zakresie do 144 Hz

wydajny procesor w 4-nm litografii

12 GB pamięci RAM typu LPDDR5X

512 GB miejsca na dane (kości UFS 4.0)

kamerka do selfie — brak szczegółów

aparat fotograficzny — brak szczegółów

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android z MIUI 14

