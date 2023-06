Vivo X90s zaprezentowany. Cena i specyfikacja techniczna

Vivo X90s to nowy flagowiec marki. Za nami premiera w Chinach, gdzie cena jest całkiem atrakcyjna. Specyfikacja techniczna telefonu jest rzeczowa. To naprawdę mocne urządzenie. Smartfon Vivo X90s ma 6,78-calowy ekran OLED o rozdzielczości 1.5K. Następnie mamy procesor Dimensity 9200+ oraz aparat fotograficzny 50 MP.

Vivo X90s to smartfon, którego premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Na razie w Chinach. Jak jest cena i specyfikacja techniczna flagowca? Na jego temat wiadomo już w zasadzie prawie wszystko. Zobaczmy sobie, co ten telefon ma do zaoferowania.

6,78-calowy ekran OLED

Vivo X90s ma ekran OLED Q9 dostarczony przez firmę BOE. Jest to 6,78-calowy panel z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie o rozdzielczości 2800×1260 pikseli. Wyświetlacz jest w stanie oferować obraz z odświeżaniem w 120 Hz, a jasność maksymalna wynosi 1300 nitów. Nie zabrakło także 115 proc. pokrycia z paletą barw DCI-P3.

Procesor MediaTek Dimensity 9200+

Sercem smartfona Vivo X90s jest procesor MediaTek Dimensity 9200+. Jest to 8-rdzeniowy SoC wykonany w 4-nm litografii, który pracuje z częstotliwością do 3,35 GHz. Za obliczenia graficzne odpowiada tu GPU Immortalis-G715. Chip wspomagany jest przez 8 lub 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5X. Natomiast na dane przeznaczono 256 lub 512 GB miejsca w postaci szybkich kości UFS 4.0.

Cena Vivo X90s bez tajemnic

Cena Vivo X90s jest całkiem atrakcyjna. Smartfon w podstawowej konfiguracji sprzętowej w Chinach kosztuje 3999 juanów, czyli około 2250 zł. High-endowy model został natomiast wyceniony na 4699 juanów, czyli około 2640 zł. Do wyboru są cztery warianty kolorystyczne obudowy, w tym czerwony, którego plecki stylizowane są na wykończenie skórą.

Potrójny aparat z logo ZEISS

Vivo X90s ma potrójny aparat fotograficzny. Główny obiektyw ze światłem f/1.75 i OIS współpracuje z sensorem Sony IMX866 50 MP. Następnie mamy obiektyw ultraszerokokątny i teleobiektyw. Oba połączono z 12-megapikselowymi matrycami. Całość opracowano we współpracy ze specjalistami z ZEISS, którego logo znajduje się na obudowie telefonu. Przednia kamerka do selfie pozwoli na robienie zdjęć w jakości do 32 megapikseli.

Bateria z szybkim ładowaniem 120 W

Energię w smartfonie Vivo X90s dostarczy bateria o pojemności 4810 mAh. Akumulator wspiera szybkie ładowanie i producent zdecydował się tu na ładowarkę o mocy 120 W. Niestety zabrakło wsparcia dla ładowarek bezprzewodowych, co jest rozczarowaniem. Całość pracuje pod kontrolą Androida 13 z nakładką OriginOS 3.0. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest niżej.

Vivo X90s – specyfikacja techniczna

6,78-calowy ekran OLED Q9 120 Hz o rozdzielczości 2800×1260 pikseli

procesor MediaTek Dimensity 9200+

8 lub 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5X

256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 12 + 12 MP

bateria o pojemności 4810 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 13 z OriginOS 3.0

