Samsung Galaxy Z Flip 5 z ceną. Specyfikacja wyciekła wcześniej

Samsung Galaxy Z Flip 5 to składany smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Debiut ma odbyć się za miesiąc. Tymczasem do sieci przedostała się cena telefonu w euro, która nie napawa optymizmem. Znana jest również częściowa specyfikacja techniczna, która przedostała się do sieci już wcześniej. Zobaczmy sobie, co wiadomo o tym urządzeniu na kilka tygodni przed debiutem.

Cena modelu Samsung Galaxy Z Flip 5 wyższa

Cena smartfona Samsung Galaxy Z Flip 5 będzie wyższa względem poprzednika. Oczywiście pod warunkiem, że plotki w tym temacie są prawdziwe. Do sieci przedostały się informacje, które zwiastują nam podwyżkę. W przypadku podstawowej konfiguracji sprzętowej urządzenia ma to być kwota na poziomie 1299 euro (ok. 5779 zł). Dla porównania w przypadku zeszłorocznego modelu startowały one od ceny o 200 euro niższej. Będzie drożej.

Drugi ekran o znacznie większych możliwościach

Jedną z najważniejszych zmian w modelu Samsung Galaxy Z Flip 5 będzie drugi ekran na pleckach. Będzie on znacznie większy w porównaniu do poprzednika. Wiemy, że wyświetlacz ma przekątną na poziomie 3,4 cala i pokryje on prawie całą jedną z części składanej obudowy. Obok pozostanie miejsce dla aparatu fotograficznego, który ma dwa obiektywy.

Drugi ekran modelu Samsung Galaxy Z Flip 5 będzie nie tylko większy, ale też zaoferuje znacznie więcej możliwości. Skąd to wiemy? Do sieci przedostały się rendery oraz plotki mówiące o tym, że zostanie zapewnione wsparcie dla aplikacji Google. Tak więc złożony telefon ma dać m.in. dostęp do pełnoprawnych Map czy YouTube’a. Zapowiada się to naprawdę ciekawie.

Mocny Snapdragon 8 Gen 2

Sercem smartfona Samsung Galaxy Z Flip 5 będzie procesor Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, czyli specjalna wersja ostatniego chipu dla flagowców z Androidem, którą Qualcomm wyselekcjonował na potrzeby koreańskiej firmy. Cechuje się on zwiększoną częstotliwością zegarów względem układu, który znajduje się w telefonach chińskich producentów. SoC powinien być wspomagany przez 8 GB pamięci RAM typu LPDDR5X. Natomiast na dane spodziewajmy się 128 lub 256 GB miejsca w postaci szybkich kości UFS 4.0.

6,7-calowy ekran AMOLED Full HD+

Główny ekran smartfona Samsung Galaxy Z Flip 5 będzie panel AMOLED o przekątnej 6,7 cala i rozdzielczości Full HD+. Wyświetlacz będzie oferował odświeżanie obrazu w 120 Hz. Natomiast energię ma dostarczać bateria o pojemności 3700 mAh. Spodziewajmy się, że akumulator wspiera ładowarkę o mocy zaledwie 125 W. Znana specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest niżej.

Samsung Galaxy Z Flip 5 – specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+

3,4-calowy ekran AMOLED HD

procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy

8 GB pamięci RAM typu LPDDR5X

128 lub 256 GB miejsca na dane (UFS 4.0)

kamerka do selfie — brak szczegółów

aparat fotograficzny 12 + 12 MP

bateria o pojemności 3700 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

czytnik linii papilarnych

złącze USB C

Android 13 z One UI 5

źródło