MIUI 14.1 jeszcze przed MIUI 15. Co to za aktualizacja Xiaomi?

MIUI 14.1 to nowa aktualizacja dla smartfonów Xiaomi i Redmi, która jest w drodze. Co nowego wniesie? Wiemy, że ma bazować na systemie Android 14. Podobnie jak to będzie w przypadku MIUI 15. Uaktualnienie do MIUI 14.1 ma pierwotnie trafić jedynie na wybrane flagowce Xiaomi oraz submarki firmy o nazwie Redmi.

MIUI 14.1 i MIUI 15 to nadchodzące wersje oprogramowania dla smartfonów Xiaomi oraz Redmi, których premiera ma odbyć się w niedługim czasie. Ta pierwsza aktualizacja pojawia się w informacjach pierwszy raz. Uaktualnienie ma wkrótce trafić na wybrane telefony i mamy ich listę. Przy okazji wiemy, czego mamy się spodziewać wraz z tą wersją software.

MIUI 14.1 to aktualizacja na systemie Android 14

Aktualizacja MIUI 14.1 będzie bazować już na nowej wersji oprogramowania Google, czyli systemie operacyjnym Android 14. Na tej samej będzie oparta 15. odsłona nakładki Xiaomi. Skąd więc pomysł na takie uaktualnienie? Odpowiedź na to pytanie jest już znana.

Xiaomi szykuje nakładkę MIUI 15, która będzie bazować na systemie Android 14 i wprowadzi ona mnóstwo nowości. Zanim to jednak nastąpi, to upłynie trochę czasu. Firma doszła więc do wniosku, że część jej smartfonów otrzyma uaktualnienie do nowej platformy Google wcześniej i stąd też pomysł na aktualizację z numerkiem 14.1.

Tak więc aktualizacja MIUI 14.1 ma tak naprawdę pozwolić użytkownikom wybranych telefonów Xiaomi posmakować najnowszego Androida, którego Google w finalnej wersji udostępni w sierpniu, jeszcze przed premierą większego uaktualnienia platformy z numerem 15. Pozwoli to też na zrównanie wersji oprogramowania, co jest jakimś zamysłem.

Lista smartfonów Xiaomi i Redmi z aktualizacją do MIUI 14.1

MIUI 14.1 to aktualizacja, która trafi tylko na wybrane smartfony Xiaomi i marki Redmi. Ich lista widoczna jest poniżej.

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Ultra

Redmi K60

Redmi K60 Pro

Właściciele wyżej wymienionych telefonów będą więc mogli posmakować Androida 14 wcześniej i prawdopodobnie nastąpi to jeszcze przed końcem przyszłego kwartału. Użytkownicy innych modeli będą musieli poczekać dłużej. Do premiery nakładki MIUI 15, która to zostanie udostępniona dopiero za kilka miesięcy.

Uaktualnienie do MIUI 15 nieprędko

Xiaomi na aktualizację do MIUI 15 będzie kazało trochę poczekać. Zapowiedź tej wersji oprogramowania odbędzie się dopiero za kilka miesięcy. W drugiej połowie tego roku. Natomiast aktualizacja na telefonach użytkowników pojawi się jeszcze później, co trzeba mieć na uwadze. Możemy jednak się domyślać, że Android 14 pojawi się na wielu modelach Xiaomi oraz Redmi, co akurat z pewnością cieszy. Na więcej szczegółów trzeba będzie jeszcze trochę poczekać.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

źródło