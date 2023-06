Oppo Find N3 Flip na renderze. Co zaoferuje składany smartfon?

Oppo Find N3 Flip to składany smartfon, którego premiera musi być blisko. Świadczy o tym render urządzenia, który przedostał się do sieci. Znana jest także częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Zobaczmy sobie, jak wygląda model Oppo Find N3 Flip oraz co ten składany smartfon ma zaoferować pod kątem wyposażenia.

Oppo Find N3 Flip to składany smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna oraz render, który ujawnia nam design. Tutaj większych zmian względem poprzednika nie ma, ale na uwagę zasługuje dodanie trzeciego obiektywu dla aparatu fotograficznego.

Render Oppo Find N3 Flip ujawnia nam znajomy design

Oppo Find N3 Flip to składany smartfon, który został podobnie zaprojektowany do poprzednika. Widzimy podobną bryłę z kształtami nawiązującymi do wprowadzonego wcześniej wzornictwa. Widzimy, że drugi wyświetlacz też wygląda znajomo. Najważniejszą zmianą wydaje się być trzeci obiektyw aparatu fotograficznego. Źródło twierdzi również, że zna jego specyfikację.

Aparat fotograficzny Oppo Find N3 Flip ma składać się z tych samych elementów, które znajdziemy w modelu Reno 10 Pro. To oznacza, że główny obiektyw ze światłem f/1.8 i OIS (optyczną stabilizacją obrazu) współpracuje z sensorem Sony IMX890 50 MP. Następnie mamy kamerę ultraszerokokątną z czujnikiem 8 MP oraz teleobiektyw z 32-megapikselowym sensorem.

Źródło informacji twierdzi, że Oppo Find N3 Flip względem poprzednika ma różnić się przede wszystkim kamerą. Pozostałe elementy wyposażenia nie mają ulec większych zmianom, co warto mieć na uwadze. Jeśli nawet pojawią się jakieś nowości, to z wyjątkiem aparatu fotograficznego mogą one być już czysto kosmetyczne.

Tak więc Oppo Find N3 Flip otrzyma zapewne główny ekran OLED o przekątnej 6,8 cala, rozdzielczości Full HD+ oraz odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Ekran na pleckach nadal powinien mieć przekątną na poziomie 3,26 cala. Następnie mamy procesor MediaTek Dimensity 9000+, który pewnie będzie wspomagany przez maksymalnie 16 GB pamięci RAM. Natomiast na dane spodziewajmy się 256 lub 512 GB miejsca. Bateria powinna nadal mieć pojemność około 4300 mAh i wspierać szybkie ładowanie o mocy 44 W. Przypuszczalna specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest niżej.

Oppo Find N3 Flip – specyfikacja techniczna

6,8-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości 1080 x 2520 pikseli

3,26-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 382 x 720 pikseli

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 9000+

do 16 GB pamięci RAM

256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 8 + 32 MP

bateria o pojemności około 4300 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

191 g

Android 13 z ColorOS

