OnePlus 12 ma być konkretnym flagowcem. Takie zmiany szykuje marka

OnePlus 12 to flagowiec firmy na 2024 r. Jakie zmiany szykuje marka? Wygląda na to, że producent wsłuchał się w głosy fanów i szykuje wyczekiwane modyfikacje. Do sieci przedostały się nowe informacje o modelu OnePlus 12, który w ujęciu globalnym powinien zadebiutować w pierwszym kwartale przyszłego roku.

OnePlus 12 to flagowiec, którego premiera zbliża się małymi krokami. Co prawda prędko go nie zobaczymy, bo debiut w Chinach odbędzie się pewnie w grudniu. Natomiast na rynkach globalnych smartfon powinien zadebiutować w pierwszym kwartale 2024 r. Tymczasem poznajemy pewne zmiany, które szykuje marka. Te wskazują na to, że producent prawdopodobnie wsłuchał się w opinie fanów. Zobaczmy sobie, czego mamy się spodziewać.

Znacznie lepszy ekran

OnePlus 12 ma otrzymać ekran w najnowszej technologii. Źródło nie doprecyzowało, czego mamy dokładnie się spodziewać, ale prawdopodobnie będzie to panel OLED-owy wykonany w technologii LTPO 4. generacji. Tak więc spodziewajmy się zmiennego odświeżania obrazu. Ponadto wyświetlacz zapewne zaoferuje obraz w rozdzielczości QHD+ i powinien mieć okrągłe wcięcie dla kamery do selfie, które zostanie wyśrodkowane u góry. Skąd to wiemy?

Symetryczny design

Zmiany, które marka szykuje z myślą o modelu OnePlus 12 mają objąć także design. Ma on stać się symetryczny. Jeśli tak, to pewnie obejmie także ekran, czyli wcięcie dla kamery do selfie powinno zostać wyśrodkowane. W takim razie z pewnością powinniśmy spodziewać się również przeprojektowanego aparatu fotograficznego. Pewne szczegóły związane z kamerą też są znane.

Aparat fotograficzny z nowymi sensorami

Wiemy, że OnePlus 12 ma otrzymać aparat fotograficzny wyposażony w nowe sensory. Główny będzie prawdopodobnie 1-calowy i zapewne będzie to jeden z czujników Sony. Wiemy też, że pojawi się nowy teleobiektyw, który ma współpracować z jednostką RGBW Sony IMX709 z matrycą 32 MP. To powinno przełożyć się na lepsze możliwości z zakresu zoomu, bo w obecnym flagowcu ten optyczny jest zaledwie dwukrotny.

Bateria z szybszym ładowaniem

OnePlus 12 otrzyma zapewne baterię o pojemności około 5000 mAh. Będzie to więc bardzo podobny akumulator do poprzednika. Ma jednak pojawić się znacznie szybsze ładowanie. Plotki mówią o tym, że marka zdecydowała się na ładowarkę o mocy 150 W. Będzie to o 50 W więcej w porównaniu do tej z jedenastki, gdzie na rynkach globalnych jest to jeszcze mniej, bo 80 W.

Mocny Snapdragon 8 Gen 3

Sercem smartfona OnePlus 12 będzie nadchodzący SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. Mowa o chipie Snapdragon 8 Gen 3, który zostanie wykonany w 3-nm litografii i ma zaoferować naprawdę dużą wydajność. Wiemy, że oficjalna zapowiedź układu ma odbyć się w październiku. Pierwsze telefony z nim powinny pojawić się już w listopadzie i grudniu. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na więcej informacji oraz szczegółów. Urządzenie do momentu premiery będzie zapewne jeszcze obiektem całego mnóstwa przecieków.

