Samsung Galaxy M34 5G w drodze. Będzie podobny do modelu A34

Samsung Galaxy M34 5G to smartfon, którego premiera jest blisko. Urządzenie wkrótce zadebiutuje w Indiach i będzie bardzo podobne do modelu A34. Tak więc specyfikacja techniczna raczej nie jest dla nas tajemnicą. Teaser poświęcony telefonowi Samsung Galaxy M34 5G ujawnia nam wygląd aparatu fotograficznego.

Samsung Galaxy M34 5G to smartfon, który pojawia się w przeciekach od jakiegoś czasu Przed nami premiera, co zwiastuje oficjalny teaser udostępniony na stronie indyjskiego Amazonu. Telefon z tyłu obudowy ma znajomy design. Zobaczmy sobie, co to urządzenie ma do zaoferowania.

Samsung Galaxy M34 5G będzie smartfonem bardzo podobnym do modelu A34. Do tego stopnia, że specyfikacja techniczna obu telefonów powinna być bardzo zbliżona jak nie niemal identyczna. Aparat fotograficzny ma trzy obiektywy. Główny zapewne będzie współpracować z sensorem z matrycą 48 MP.

Spodziewajmy się także 6,6-calowego ekranu o rozdzielczości Full HD+. Samsung Galaxy M34 5G zapewne otrzyma procesor Dimensity 1080. Zasadniczą różnicą względem modelu A34 może być większa bateria. Jej pojemność może wzrosnąć do 6000 mAh. Przypuszczalna specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest niżej.

Samsung Galaxy M34 5G – specyfikacja techniczna

6,6-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 1080

6 lub 8 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 13 MP do selfie

aparat fotograficzny 48 + 8 + 5 MP

bateria o pojemności 6000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

IP 67

czytnik linii papilarnych

Android 13 z One UI 5

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla aplikacji Spotify

źródło