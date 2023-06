Honor Magic Vs, Magic 5 Pro i 5 Lite debiutują w Polsce. Znamy ceny

Honor Magic Vs, Magic 5 Pro i Magic 5 Lite to trzy smartfony marki, które doczekały się premiery w Polsce. Nastąpiło to po pewnej przerwie w obecności firmy na naszym rynku. Teraz przyszedł czas na comeback. Zobaczmy sobie polskie ceny modeli Honor Magic Vs, Magic 5 Pro i Magic 5 Lite. Za składaka trochę zapłacimy.

Honor Magic Vs, Magic 5 Pro i Magic 5 Lite to trzy smartfony, które debiutowały już wcześniej. Teraz odbyła się ich premiera w Polsce. Znamy ceny oraz specyfikacje techniczne. Zobaczmy sobie, co te modele mają do zaoferowania oraz ile trzeba za nie zapłacić na rodzimym rynku.

Ceny Honor Magic Vs, Magic 5 Pro i Magic 5 Lite

Honor Magic Vs to składany smartfon, którego cena nie jest niska. W Polsce jest to kwota na poziomie 7499 zł. Honor Magic 5 Pro kosztuje w kraju 5499 zł, a więc jest to typowy wydatek wśród flagowców. Natomiast model 5 Lite został wyceniony na 1599 zł.

Honor Magic Vs to składany smartfon, który ma 7,9-calowy, rozkładany ekran OLED o rozdzielczości 2K oraz odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Ponadto wyświetlacz wyróżnia się dużą jasnością na poziomie 1200 nitów. Sercem telefonu jest procesor Snapdragon 8+ Gen 1 wspomagany przez 8 lub 12 GB pamięci RAM. Aparat fotograficzny jest potrójny i składa się z sensorów 50, 50 oraz 8 MP.

Honor Magic 5 Pro to flagowiec z 6,81-calowym ekranem OLED oraz jednym z najlepszych aparatów fotograficzny na rynku. Producent zdecydował się tutaj na połączenie trzech sensorów z matrycami 50 MP. Możliwości kamery są naprawdę duże. Energię dostarczy bateria o pojemności 5100 mAh, a sercem telefonu jest procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Natomiast Honor Magic 5 Lite to typowy średniak z procesorem Snapdragon 695 oraz 6,79-calowym ekranem OLED o rozdzielczości Full HD+ oraz odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Aparat fotograficzny ma główny sensor z matrycą 64 MP. Natomiast energię dostarczy akumulator o pojemności 5100 mAh. Specyfikacje techniczne telefonów widoczne są niżej.

Honor Magic Vs – specyfikacja techniczna

7,9-calowy ekran OLED 90 Hz o rozdzielczości 2272 × 1984 pikseli

6,45-calowy ekran OLED 120 Hz o rozdzielczości 1080 × 2560 pikseli

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 8 Gen 1+

8 lub 12 GB pamięci operacyjnej RAM

256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 50 + 8 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 13 z Magic UI 7

Honor Magic 5 Pro – specyfikacja techniczna

6,81-calowy ekran OLED 120 Hz o rozdzielczości 1312 × 2848 pikseli

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 8 Gen 2

12 GB pamięci RAM typu LPDDR5X

512 GB miejsca na dane

kamerka 12 MP + czujnik głębi

aparat fotograficzny 50 + 50 + 50 MP

bateria o pojemności 5100 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

219 g

Android 13 z Magic UI 7

Honor Magic 5 Lite 5G – specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości 1080 × 2400 pikseli

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 695 z GPU Adreno 619

6 GB pamięci RAM

128 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 5 + 2 MP

bateria o pojemności 5100 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

175 g

Android 13 z Magic UI 7

