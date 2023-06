Nokia G42 5G w drodze. Jest cena i specyfikacja techniczna

Nokia G42 5G to nowy smartfon HMD Global, którego premiera jest blisko. Do sieci wyciekły rendery oraz specyfikacja techniczna. Cena modelu Nokia G42 5G również nie jest tajemnicą. Telefon ma 6,56-calowy ekran o rozdzielczości HD+, procesor Qualcomm Snapdragon 480+ oraz dużą baterię o pojemności 5000 mAh.

Nokia G42 5G to nowy smartfon HMD Global, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Świadczy o tym znalezienie tego telefonu w ofercie jednego z duńskich sklepów. W ten sposób cena oraz specyfikacja techniczna urządzenia przestały być tajemnicą. Zobaczmy sobie, co ten model ma do zaoferowania.

6,56-calowy ekran HD+

Nokia G42 5G ma płaski ekran ze wcięciem dla kamery do selfie w postaci łezki. Jest to 6,56-calowy panel o rozdzielczości HD+. Następnie mamy odświeżanie obrazu w zakresie do 90 Hz. Jasność maksymalna wynosi 560 nitów, a całość pokryto szkłem ochronnym Corning Gorilla Glass 3. Więcej parametrów ekranu nie jest na razie znanych.

Potrójny aparat fotograficzny 50 MP

Aparat fotograficzny modelu Nokia G42 5G ma trzy obiektywy, które zostały umieszczone na prostokątnej wyspie z zaokrąglonymi narożnikami. Główny współpracuje z sensorem z matrycą 50 MP. Dwa pozostałe to czujnik głębi oraz kamerka do zdjęć makro z sensorami 2 MP. Natomiast przedni aparat pozwoli na robienie selfie w jakości do 8 megapikseli.

Cena modelu Nokia G42 5G już znana

Cena smartfona Nokia G42 5G również nie została dochowana w tajemnicy do premiery. Telefon w podstawowej konfiguracji sprzętowej został wyceniony na 1999 duńskich koron. Po przewalutowaniu otrzymujemy kwotę na poziomie 1190 zł. Do wyboru będą dwa warianty kolorystyczne obudowy i są to lawendowy oraz szary.

Procesor Snapdragon 480+

Sercem telefonu Nokia G42 5G jest procesor Snapdragon 480+, czyli SoC Qualcomma dla średniaków. Składa się on z ośmiu rdzeni Kryo 460, które pracują z częstotliwością do 2,2 GHz. Natomiast za obliczenia graficzne odpowiada tu GPU Adreno 619. SoC został wykonany w 8-nm litografii. Chip jest wspomagany przez 4 lub 6 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR4X. Natomiast na dane przeznaczono 128 GB miejsca (UFS 2.1), które można rozbudować z użyciem kart microSD.

Bateria 5000 mAh

Energię w smartfonie Nokia G42 5G dostarczy bateria o pojemności 5000 mAh. Wiemy, że akumulator ma wspierać ładowanie o mocy 20 W. Czytnik linii papilarnych został umieszczony z boku. Natomiast całość zamknięto w obudowie odpornej na zachlapania na poziomie normy IP52. Urządzenie pracuje pod kontrolą Androida 13. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest niżej.

Nokia G42 5G – specyfikacja techniczna

6,56-calowy ekran LCD 90 Hz o rozdzielczości 720 × 1612 pikseli

procesor Snapdragon 480+

4 lub 6 GB pamięci RAM typu LPDDR4X

128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka 8 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 2 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

modem 5G

dual SIM

czytnik linii papilarnych

IP52

złącze USB C

Android 13

