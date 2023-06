Redmi Note 12R blisko. Są rendery, cena i specyfikacja

Redmi Note 12R to smartfon, którego premiera jest blisko. Do sieci przedostały się rendery, cena oraz częściowa specyfikacja techniczna. Telefon ma być jednym z pierwszych na rynku z procesorem Snapdragon 4 Gen 2. Premiera modelu Redmi Note 12R ma odbyć się jeszcze przed końcem aktualnego miesiąca.

Redmi Note 12R to tani smartfon Xiaomi, który zostanie wprowadzony do oferty w niedługim czasie i dołączy do modelu Pro. Telefon nie został dochowany w tajemnicy do premiery i do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna urządzenia. Zobaczmy sobie, co już wiadomo o tym sprzęcie. Natomiast cena została ujawniona przez jednego z chińskich operatorów sieci komórkowych.

Duży ekran LCD

Redmi Note 12R ma 6,79-calowy ekran z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, które wyśrodkowano u góry. Wyświetlacz zaoferuje obraz w rozdzielczości Full HD+ i jest to płaski panel wykonany w technologii IPS LCD. Więcej parametrów ekranu nie jest na razie znanych. Nie wiadomo nic o częstotliwości odświeżania.

Procesor Snapdragon 4 Gen 2

Pod obudową modelu Redmi Note 12R znajdzie się procesor Snapdragon 4 Gen 2. Jest to druga generacja tego układu Qualcomma, w której zdecydowano się na zmniejszenie litografii z 6 do 4 nm. Ma on być wspomagany przez od 4 do 8 GB pamięci operacyjnej RAM, a na dane spodziewajmy się 128 lub 256 GB miejsca.









Cena Redmi Note 12R atrakcyjna

Cena Redmi Note 12R została ujawniona przez operatora China Telecom (jak i pozostałe informacje na jego temat). W przypadku bazowej konfiguracji sprzętowej ma to być kwota na poziomie 1099 juanów (ok. 621 zł). W przypadku topowego modelu będzie to 1799 juanów (ok. 1017 zł). Do wyboru będą trzy warianty kolorystyczne obudowy i są to czarny, niebieski oraz Sky Fantasy (co by to nie było).

Podwójny aparat 50 MP

Redmi Note 12R ma aparat fotograficzny, który nie został umieszczony na wyspie. Xiaomi zdecydowało się na znacznie bardziej designerskie rozwiązanie w postaci wystających pierścieni. Główny obiektyw współpracuje z sensorem 50 MP. Natomiast dodatkowa kamerka ma czujnik 2 MP. Całość uzupełnia dioda doświetlająca LED. Przedni aparat pozwoli robić selfie w jakości do 5 megapikseli.

Bateria 5000 mAh

Energię w smartfonie Redmi Note 12R dostarczy bateria o pojemności 5000 mAh, a więc bardzo typowej dla telefonów. Niestety nie wiadomo, jaką prędkość ładowania ma wspierać akumulator. O tym przekonamy się w niedługim czasie. Oficjalna zapowiedź telefonu ma odbyć się już 30 czerwca. Tak wynika z informacji ujawnionych przez China Telecom. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest niżej.

Redmi Note 12R – specyfikacja techniczna

6,79-calowy ekran LCD IPS o rozdzielczości 1080 × 2460 pikseli

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 4 Gen 2

4, 6 lub 8 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsc na dane

kamerka 5 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 13 z MIUI 14

