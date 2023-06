Fairphone 5 pozuje na renderach. Specyfikacja na razie nieznana

Fairphone 5 to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Do sieci przedostały się rendery prasowe, które ujawniają nam design. Tak więc wygląd Fairphone 5 jest już znany, ale specyfikacja techniczna telefonu na razie owiana jest tajemnicą. Zobaczmy sobie, jak to urządzenie prezentuje się na grafikach.