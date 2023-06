OnePlus Ace 2 Pro niemal bez tajemnic. Wycieka specyfikacja techniczna smartfona

OnePlus Ace 2 Pro to nadchodzący flagowiec marki, którego premiera jest blisko. Telefon nie został jednak dochowany w tajemnicy do debiutu i do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna smartfona. Co zaoferuje OnePlus Ace 2 Pro i ile może kosztować to urządzenie? Zobaczmy, co już wiadomo.

OnePlus Ace 2 Pro to smartfon, który w przeciekach pojawia się od dawna. Wiemy, że ma to być jeden z pierwszych flagowców z procesorem Snapdragon 8+ Gen 2. Qualcomm ma ujawnić ten SoC w przyszłym tygodniu. Tymczasem nadchodzący telefon nie został dochowany w tajemnicy i do sieci przedostała się jego specyfikacja techniczna. Zobaczmy sobie, co to urządzenie ma zaoferować.

6,74-calowy ekran OLED 120 Hz

OnePlus Ace 2 Pro otrzyma wyświetlacz OLED z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, który dostarczy chińskie BOE. Będzie to wyświetlacz o przekątnej 6,74 cala oraz rozdzielczości obrazu na poziomie 1,5K, czyli 2772 × 1240 pikseli. Wiemy też, że nie zabraknie zmiennego odświeżania obrazu w zakresie do 120 Hz. Pozostałe parametry panelu na ten moment nie są znane.

Nowy Snapdragon 8+ Gen 2

Sercem smartfona OnePlus Ace 2 Pro będzie procesor Snapdragon 8+ Gen 2. To najnowszy SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem, którego premiera dopiero przed nami. Chip zostanie zaprezentowany za kilka dni. Spodziewajmy się tych samych rozwiązań, co w układzie z listopada. Po prostu zostaną zwiększone zegary taktujące rdzenie CPU oraz GPU. Wiemy, że procesor ma być wspomagany przez maksymalnie 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5X. Natomiast na dane spodziewajmy się 256 lub 512 GB miejsca w postaci szybkich kości UFS 4.0.

Potrójny aparat fotograficzny 50 MP

OnePlus Ace 2 Pro otrzyma potrójny aparat fotograficzny, który został dostrojony przez specjalistów z niemieckiej firmy Hasselblad. Główny obiektyw wspiera OIS (optyczną stabilizację obrazu) i został połączony z sensorem z matrycą 50 MP. Następnie mamy obiektyw ultraszerokokątny współpracujący z 8-megapikselowym czujnikiem. Ostatnim elementem jest kamerka 2 MP i pewnie posłuży do robienia zdjęć makro. Przedni aparat ma pozwolić na robienie selfie w jakości do 16 megapikseli.

Bateria z ładowaniem 150 W

Pod obudową smartfona OnePlus Ace 2 Pro ma znaleźć się bateria o dosyć typowej pojemności 5000 mAh. Wiemy, że akumulator ma wspierać szybkie ładowanie i producent zdecydował się tu na ładowarkę o mocy aż 150 W. To pozwoli na pełne naładowanie w naprawdę krótkim czasie. Całość ma pracować pod kontrolą systemu Android 13. Oczywiście z autorską nakładką producenta w postaci OxygenOS. Znana, ale jeszcze nie do końca kompletna specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest niżej.

OnePlus Ace 2 Pro — specyfikacja techniczna

6,74-calowy ekran OLED 120 Hz o rozdzielczości 1240 × 2772 pikseli

procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 2

do 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5X

256 lub 512 GB miejsca na dane (UFS 4.0)

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 13 z OxygenOS

źródło